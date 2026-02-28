La cima no marea a Nicolás Larcamón: Cruz Azul prioriza el proceso sobre el liderato

El 2-0 sobre los Rayados Monterrey puso a Cruz Azul en la cima del torneo, pero para Nicolás Larcamón, técnico de La Máquina, el liderato es apenas una fotografía momentánea. El argentino evitó engancharse con la euforia y dejó claro que la tabla, a estas alturas, cambia de dueño con facilidad.

“Son motes que son muy dinámicos, cambian rápido. Hace tres fechas Chivas era el equipo sensación, estaban todos hablando de ellos y hoy quizás se habla más de nosotros. Yo creo que hay cuatro o cinco equipos que claramente están atravesando un buen momento o que quizá en las instancias finales serán muy fuertes”, expresó Larcamón tras la victoria.

Más allá del liderato general, Larcamón reconoció que el equipo atraviesa un punto alto en lo futbolístico. Incluso se permitió una reflexión personal sobre su etapa en La Máquina. “Sí, posiblemente (viviendo el mejor momento con Cruz Azul) hasta incluso futbolísticamente lo que expresa el equipo es el momento de mayor representación, en la intención de juego que quiero en mis equipos”, señaló, destacando que el funcionamiento actual se acerca mucho a la idea que busca plasmar.

Eso sí, el argentino no se fue del todo satisfecho. Consideró que el marcador pudo ser más amplio, aunque aprovechó para mandar un mensaje de mesura. “Creo que era un partido para ganarlo con un resultado más abultado, pero siempre con la claridad que incluso en los buenos momentos hay aspectos de mejora. Hay que bañarse de humildad y no dejarse perfumar por lo que puede ser una serie de resultados favorables”, sentenció.

Cruz Azul es líder, pero Larcamón prefiere hablar de evolución antes que de etiquetas. En La Noria saben que lo importante no es cómo se mira la tabla hoy, sino cómo se llegue cuando el torneo entre en su fase final.