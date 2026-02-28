Brandon Moreno cae por decisión unánime en UFC México

Ante una Arena Ciudad de México a reventar, Brandon Moreno sufrió una dolorosa derrota en la UFC México al caer por decisión unánime frente al inglés Lone’er Kavanagh en un combate intenso que mantuvo al público al filo de la butaca.

El “Bebé Asesino” tuvo que afrontar un cambio de último momento luego de que Asu Almabayev se bajara del combate por lesión. Kavanagh aceptó el reto sin titubear y terminó por convertirse en una pesadilla para el tijuanense.

El primer asalto fue de estudio, pero no exento de castigo. Ambos peleadores intercambiaron combinaciones que comenzaron a desgastar el físico del rival. Para el segundo round, el británico soltó una ráfaga potente que hizo trastabillar a Moreno y lo mandó a la lona, encendiendo las alarmas de nocaut en el recinto.

Aunque el mexicano logró recuperarse y retomar por momentos el ritmo del combate, la zurda del europeo encontró espacios con frecuencia. Brandon Moreno intentó llevar la pelea al suelo, su terreno más cómodo, pero Kavanagh mostró gran defensa y evitó ser controlado.

Con el paso de los asaltos, el castigo comenzó a notarse en el rostro del bajacaliforniano, quien llegó al último round con sangre y visiblemente afectado. Empujado por el apoyo incesante de la afición mexicana, buscó el golpe definitivo, pero la defensa del inglés fue impenetrable.

Las tarjetas reflejaron la superioridad del visitante: 49-46 y dos 48-47, sellando la victoria de Lone’er Kavanagh y una dura noche para Brandon Moreno en casa.