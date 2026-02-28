León remonta a Necaxa con tijera de Juanpi Domínguez y penal que genera polémica arbitral en la Liga MX

El Nou Camp vivió una historia que empezó en silencio, casi con resignación, y terminó con un rugido que se escuchó hasta en la tribuna alta. Club León derrotó 2-1 a Club Necaxa en una noche donde hubo un gol de tijera para el recuerdo, un penal revisado en la pantalla y un final que dejó a todos discutiendo en el estacionamiento.

La noche estaba cuesta arriba para el León cuando apareció la chispa. Minuto 65, balón suelto en el área, control breve y salto imposible de Juan Pablo Domínguez que giró el cuerpo y firmó una tijera perfecta al ángulo. El Nou Camp dejó de respirar un segundo y luego rugió. Ese empate no sólo movió el marcador, encendió a un equipo que parecía condenado a remar sin premio.

Una remontada con fiereza

El golazo cambió la narrativa frente a Club Necaxa. León adelantó líneas, ganó rebotes, empujó con orgullo. La jugada de Juanpi se volvió motor y argumento. Cada toque llevaba su eco, cada centro cargaba esperanza. La remontada empezó ahí, en el aire, con una tijera que levantó a la grada y metió a la Fiera de nuevo en la pelea.

Necaxa, dirigido por Martín Varini, buscó congelar el ritmo. León empujó con orgullo. Entonces llegó la jugada que incendió la noche. Al 81, falta dentro del área de Lorenzo Faravelli sobre Rodrigo Echeverría. El árbitro dudó, el VAR llamó, el estadio contuvo el aliento.

Tras la revisión, penal. Protestas de Necaxa, reclamos desde el banquillo y manos en la cabeza en la defensa visitante. Al 83, Díber Cambindo tomó la pelota. Carrera corta, remate al centro y red que se movió como bandera en viento fuerte. León 2, Necaxa 1.

La trama arrancó con ventaja visitante. Al 45+3, Agustín Oliveros apareció en el área para conectar de cabeza un servicio largo de Danny Leyva. El remate pegado al palo izquierdo silenció al estadio. Necaxa celebró con puños apretados y mirada de cálculo. El plan parecía claro. Orden atrás y latigazo al frente.

León respondió con insistencia. Disparos desviados, centros mal medidos y un travesaño de Stiven Barreiro que sacudió la estructura metálica y el ánimo de la grada. La sensación era una. Tanto insistir debía pagar.

La escena cambió al 65 con el golazo de Juanpi.

El resultado mueve la tabla del Clausura 2026. 7. La victoria esmeralda sacude el orden y prende la lucha por los 8 lugares de la liguilla. En Guanajuato la noche terminó con fiesta. En Aguascalientes con enojo.