"Para que vean, en México somos chin...": Erick Portillo vuelve de su histórica temporada en Europa 

El olímpico Erick Portillo sabe que va por el camino indicado. Cada intento en el Salto de Altura lo acerca a su mayor anhelo, al tiempo que deja el nombre de México en lo alto del atletismo.

"No voy a parar hasta ser campeón mundial, ser campeón olímpico, me alegra saber que tengo el potencial de seguir en podios internacionales y de estar ahí, para que vean que en México somos chingones", destacó Portillo en su regreso al país, luego de un exitoso cierre de temporada en Europa.

Aunque cansado por el viaje desde Budapest, Erick Portillo recobra energías al presumir la presea que le brindó su tercer lugar del World Athletics Ultimate Championship, con un salto de 2.26 metros.

"Soy muy feliz y agradecido con Dios, con la vida, con mi equipo multidisciplinario, con trabajo se han visto los resultados en toda la temporada, estoy muy contento y feliz porque estoy haciendo ver que en el atletismo en México también somos potencia en el mundo".

Erick Portillo fue recibido en el AICM por su entrenador Lázaro Paz. Christian Mendoza/ Excélsior

El andar del originario en Cuauhtémoc, Chihuahua, es un hito para el atletismo mexicano, aunque en logros marcha en solitario y con una responsabilidad de marcarle el camino a las próximas generaciones. en su palmarés ostenta también la medalla de plata por el Mundial de Atletismo Indoor en Polonia. Con un salto de 2.30 metros logró cortar la sequía de 27 años sin la presencia de mexicanos en un podio de pruebas bajo techo.

El saltador de altura olímpico también fue el primer mexicano en la rama varonil en colgarse una medalla en la Liga Diamante. En Roma, Italia, registró un saltó 2.33 metros, con el que clasificó a las finales de Bruselas.

También pensar en un descanso lo reconforta. Erick Portillo necesita un descanso lejos de sus rutinas de entrenamiento, de las competencias y los viajes.

"Gracias a Dios termina, fue larga la temporada, ahora descanso, un poco fuera del atletismo, seguir en un mes estaremos regresando, hay que darle con todo para los Juegos Panamericanos del 2027 y después la clasificación a los Juegos Olímpicos 2028".

En ese lapso, Erick Portillo vería pertinente una reunión con las principales autoridades deportivas del país, para ajustar su nuevo plan de trabajo y exponer las claves, para que otros mexicanos sigan sus pasos, al considerar a su hermano Jair y al olímpico del 2024 Edgar Rivera.

"Estoy muy bien, se me ha apoyado de la mejor manera, formo parte del Ejército, agradezco el apoyo de todos con campamentos, de toda la verdad. Siempre lo he pensado y se los he dicho a compañeros, si quieres crecer en el atletismo: es irte a Europa, crecer tu nivel, estar en competencias de nivel, en mundiales, en olímpicos, ahorita el plan es ése, sentarnos con la Federación de Atletismo, Conade, con todo mi equipo a organizar bien la temporada y ver qué nos espera el año que viene.

"(Otros saltadores mexicanos) están inspirados en que yo siga subiendo, se quieren incluir conmigo, me da felicidad ser una catapulta para ellos y hacer crecer el salto de altura, Edgar buen saltador, mi hermano mucho talento, no sólo yo, podemos hacerlo los tres juntos".

El reconocimiento que recibió Erick Portillo por su tercer lugar en el salto de altura varonil en los World Athletics Ultimate Championship en Budapest. Christian Mendoza/ Excélsior

Premios elevan su motivación

La euforia por lo hecho en los grandes escenarios de la World Athletics también se complementa con el brillo y valor de los premios.

"El atletismo en Europa lo ven muy bien, siento que es buena iniciativa de esta competencia que dieran estos premios en efectivo (40 mil dólares); obviamente a uno lo impulsa, yo decía que quería quedar en ese podio para llevarme un cash.

Del brazalete en lugar de una medalla convencional, Erick Portillo describió que "estoy feliz, es un recuerdo que no todo el mundo tiene, ahorita lo mejor de lo mejor en el mundo del atletismo somos los que lo tenemos y contento de ser único mexicano en tenerla".

Además, el atleta mexicano no pudo ocultar su ambición de llevarse el Premio Nacional de Deportes y el Premio Estatal (representa al Deporte de Querétaro).

Por último, Erick Portillo asumió el reto de dominar la altura que le ayude a mantener ese protagonismo deseado. Estar por encima de los 2.28m.

"Este fue el año, la temporada planeada para llegar bien a los Centroamericanos, el Mundial Indoor, gracias a Dios nos fue bien, era disfrutar, el año que entra es la clasificación a Juegos Olímpicos, entonces es donde nos vamos a centrar, a seguir para adelante.

"En cualquier momento de la pretemporada me siento bien físicamente, ahorita siento que no llegué en mi máximo al Ultimate Championship y así pude saltar 2.35m, el 2.30m lo había pasado, simplemente fueron errores técnicos, pero en cualquier momento de la temporada mi objetivo es dominar 2.30m, 2.33m el año que entra", concluyó el olímpico y lugar 15 de los Juegos Olímpicos de París 2024.