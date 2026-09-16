Luto en el futbol: Muere Bartina Koeman, esposa del histórico exjugador neerlandés Ronald Koeman

Bartina Koeman, esposa del exfutbolista y entrenador neerlandés Ronald Koeman, falleció a los 65 años de edad tras una larga batalla de 16 años contra un cáncer de mama crónico. Fue el propio director técnico quien confirmó la noticia mediante un mensaje en sus redes sociales, con el que rindió tributo a su esposa, dedicándole palabras de amor y destacando la enorme fortaleza con la que afrontó su enfermedad.

Esta delicada situación médica definió el rumbo reciente en la carrera del estratega. A finales de junio, Koeman dimitió como seleccionador de Países Bajos tras la eliminación de la Oranje en los dieciseisavos de final del Mundial ante Marruecos. En aquel momento, dejó claro que su prioridad era enfocarse en la salud de Bartina y pasar tiempo con sus hijos y nietos. Pese a las complicaciones de sus tratamientos semanales, el propio técnico reconoció que su esposa fue quien lo impulsó a mantenerse al frente del equipo hasta concluir la participación mundialista.

El FC Barcelona y el futbol mundial se unen al dolor de Ronald Koeman

La confirmación de su partida detonó una ola inmediata de solidaridad dentro del ámbito deportivo. A raíz de la fotografía en blanco y negro que publicó Koeman para despedirse de su compañera de vida, diversas personalidades y entidades enviaron sus condolencias a la familia.

Las instituciones donde el neerlandés dejó una huella imborrable hicieron públicos sus mensajes de condolencia:

FC Barcelona: Emitió un comunicado institucional enviando su pésame al héroe de la final de la Champions League en Wembley de 1992.

Emitió un comunicado institucional enviando su pésame al héroe de la final de la Champions League en Wembley de 1992. Real Federación Neerlandesa de Futbol (KNVB): Transmitió un mensaje de aliento y acompañamiento para su exseleccionador nacional.

Exjugadores y figuras internacionales envían sus condolencias

En el plano personal, excompañeros y futbolistas de élite reaccionaron rápidamente a la publicación para arropar al estratega. Figuras de la talla de Jordi Cruyff, Ruud van Nistelrooy, Patrick Kluivert y Luuk de Jong expresaron su respaldo a la familia.

A las condolencias en las plataformas oficiales se sumaron jugadores en activo como Thibaut Courtois, Robbie Keane e Ian Maatsen, acompañados por miles de aficionados que recordaron el papel fundamental y discreto que tuvo Bartina durante toda la exitosa trayectoria profesional de Ronald.