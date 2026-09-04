El mexicano Erick Portillo finaliza sexto en la final de salto de altura de la Diamond League

Este viernes, Erick Portillo se convirtió en el primer mexicano en disputar una final de cualquier disciplina del atletismo en la Diamond League. El atleta participó en la prueba de salto de altura y terminó en el sexto puesto con un mejor intento de 2.21 metros, en la final disputada en Bruselas, Bélgica.

Portillo registró la misma marca que el jamaicano Romaine Beckford, quien también alcanzó los 2.21 metros. Sin embargo, el caribeño necesitó menos intentos para superar esa altura, por lo que terminó por delante del mexicano en la clasificación de la prueba.

Ambos atletas intentaron superar los 2.25 metros, pero ninguno consiguió completar el salto. Antes de ellos, el belga Thomas Carmoy quedó eliminado después de registrar 2.16 metros como su mejor marca en la competencia.

Erick Portillo se ha consolidado como una de las grandes figuras del atletismo esta temporada. Reuters

Mateusz Kołodziejski se queda con el título en Bruselas

El polaco Mateusz Kołodziejski se proclamó campeón de la final de salto de altura después de alcanzar los 2.28 metros en su primer intento. El estadounidense JuVaughn Harrison también llegó a esa marca, pero requirió de más intentos.

Ambos atletas buscaron posteriormente superar los 2.31 metros, pero no lograron completar ninguno de sus intentos. Por detrás de ellos, el italiano Gianmarco Tamberi y el ucraniano Oleh Doroshchuk compartieron la tercera posición con una marca de 2.25 metros.

Tamberi es recordado por compartir la medalla de oro olímpica en París 2024 con el catarí Mutaz Essa Barshim.

Mateusz Kołodziejski se quedó con el primer lugar. REUTERS

Portillo consiguió la plata en Roma

Durante la parada de la Diamond League en Roma, Italia en junio pasado, Erick Portillo conquistó la medalla de plata después de registrar un mejor intento de 2.23 metros. El mexicano terminó por detrás del italiano Matteo Sioli, quien logró una marca de 2.28 metros.

A ese resultado se sumó el campeonato conseguido por Portillo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El mexicano alcanzó una marca de 2.24 metros para quedarse con el primer lugar de la competencia.

Erick Portillo fue el primer mexicano en unas finales de la Diamond League. Jonathan Duenas/Mexsport

Los resultados obtenidos durante las cuatro paradas de la Diamond League en las que participó le permitieron colocarse entre los primeros lugares de la clasificación general. Con ello consiguió uno de los lugares disponibles para disputar la final del circuito en Bruselas.

La participación en la definición de la temporada representa un resultado destacado para el saltador mexicano, quien ahora aparece como una de las cartas fuertes del atletismo nacional de cara a las clasificaciones para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.