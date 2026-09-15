¡Toros de Tijuana da El Grito ante Olmecas y conquista su tercer título de LMB!

Con par de carreras en la quinta entrada, los Toros de Tijuana se consagraron como campeones de la Liga Mexicana de Beisbol al imponerse 2-0 en el Juego 6 a los Olmecas de Tabasco en la Serie del Rey 2026; la novena fronteriza suma su tercer título, añadiendo éste a los conquistados en 2017 y 2021.

Ante los 17,434 aficionados que se dieron cita para el sexto capítulo entre los campeones de la Zona Norte y la Zona Sur, los Toros de Tijuana se plantaron en el diamante del Toros Mobil Park con la ventaja en la Serie del Rey 2026, luego de haberse llevado los juegos 2, 3 y 5.

Con tensión al máximo, Adonis Medina (Toros) y Jeremy Rhoades (Olmecas) subían a la lomita, dominando los primeros embates y obligando a que una línea productora de Gilberto Celestino en la quinta entrada rompiera el cero en el marcador, reventando los decibeles y haciendo sonar la caja registradora en un par de ocasiones (2x0).

Una vez con la ventaja, Adbert Alzolay, Jonathan Aro, Roel Ramírez y Marco Hernández fueron los encargados de cerrar la Serie del Rey y consumar el triunfo de los Toros de Tijuana, llevando el tercer título de la Liga Mexicana de Beisbol a las vitrinas fronterizas: 2017 (Pericos de Puebla), 2021 (Leones de Yucatán) y 2026 (Olmecas de Tabasco).

Con el cetro obtenido, Toros de Tijuana se convierte en la tercera novena que cuenta con 3 títulos de LMB, igualando los obtenidos por Saraperos de Saltillo y Alijadores de Tampico, poniendo en la mira a los Azules de Veracruz que suman 4 conquistas.

Resultados de la Serie del Rey 2026

La Serie del Rey 2026 comenzó disputándose en Tijuana donde, a pesar de que Olmecas tomó la ventaja en Tijuana, Toros respondió en casa y en diamante ajeno. Pese a que la novena de Tabasco respondió para igualar a 2-2, Toros consiguió un nuevo triunfo que le brindó la posibilidad de sentenciar el enfrentamiento en el regreso de la contienda a la frontera del país.

Estos son cada uno de los resultados en la Serie del Rey 2026:

Juego 1 / Olmecas 7-1 Toros - Toros Mobil Park, martes 8 de septiembre.

Juego 2 / Olmecas 2-13 Toros - Toros Mobil Park, miércoles 9 de septiembre.

Juego 3 / Toros 2-0 Olmecas - Centenario 27 de febrero, viernes 11 de septiembre.

Juego 4 / Toros 1-9 Olmecas - Centenario 27 de febrero, sábado 12 de septiembre.

Juego 5 / Toros 6-5 Olmecas - Centenario 27 de febrero, domingo 13 de septiembre.

Juego 6 / Toros 2-0 Olmecas - Toros Mobil Park, martes 15 de septiembre.

Tras su última remodelación, el Toros Mobil Park cuenta con una capacidad para 17,434 espectadores. X: @TorosDeTijuana

BFG