Cuatro de cada 10 oros de México tuvieron sello del Ejército Mexicano

El Ejército Mexicano tuvo un peso enorme dentro del dominio de México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: sus atletas conquistaron 67 de las 167 medallas de oro obtenidas por la delegación nacional, prácticamente cuatro de cada 10 títulos conseguidos durante la competencia.

Los deportistas militares mexicanos terminaron su participación con 114 preseas, repartidas en 67 oros, 30 platas y 17 bronces, una cosecha que representó más de una cuarta parte de las 407 medallas con las que México cerró en la cima del medallero general.

México conquistó el campeonato de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por tercera edición consecutiva, luego de finalizar Santo Domingo 2026 con 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

La aportación de los integrantes de las Fuerzas Armadas apareció, además, en una amplia variedad de disciplinas.

Los representantes del Ejército Mexicano consiguieron medallas en pruebas como tiro deportivo, tiro con arco, bádminton, ciclismo, equitación, clavados, raquetbol y gimnasia rítmica, convirtiéndose en una de las principales columnas de la delegación nacional.

Campeones mundiales y medallistas olímpicos, entre sus figuras

Osmar Olvera fue uno de los nombres más importantes del contingente militar después de completar unos Juegos Centroamericanos sobresalientes en los clavados, disciplina en la que volvió a colocarse entre los referentes de México.

Yareli Acevedo, campeona mundial de ciclismo, también formó parte de la cosecha, mientras que en atletismo aparecieron Eric Portillo y Uziel Muñoz, ambos con antecedentes internacionales y encargados de aumentar el medallero mexicano.

Randal Willars se sumó a la lista desde la plataforma de clavados, mientras que el tiro con arco contó con tres integrantes de enorme experiencia: Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, todas medallistas olímpicas.

Pero algunas de las mayores cosechas individuales llegaron desde disciplinas menos acostumbradas a ocupar los reflectores.

Itzamari González, en natación artística, terminó como una de las máximas ganadoras de la delegación militar al conseguir seis medallas de oro durante la competencia.

Marina Malpica, por su parte, agregó cinco títulos desde la gimnasia rítmica y se convirtió en otra de las protagonistas de la actuación del Ejército Mexicano en Santo Domingo.

De Santo Domingo al ciclo olímpico

Los atletas militares tendrán ahora como siguiente objetivo mantener su preparación rumbo a las competencias que marcarán la segunda parte del ciclo olímpico.

Los Juegos Panamericanos de Lima 2027 aparecen como la próxima gran escala internacional antes de colocar la mira definitivamente en Los Ángeles 2028, donde varios de los protagonistas de Santo Domingo buscarán nuevamente representar a México en unos Juegos Olímpicos.

El balance de Santo Domingo 2026, sin embargo, dejó desde ahora una cifra difícil de ignorar: de las 167 veces que sonó el Himno Nacional Mexicano por una medalla de oro, 67 llegaron gracias a deportistas pertenecientes al Ejército Mexicano.