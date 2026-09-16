F1 confirma 10 Sprints para 2027: así queda el calendario y la cita en México

La duda se despejó oficialmente y el calendario de la Fórmula 1 2027 sí tendrá una carrera sprint en Mónaco, uno de los dos circuitos más complicados para adelantar, esto como parte del incremento de las carreras cortas para el próximo año. Además, se confirmó el retorno de dos sedes y la fecha final del Gran Premio de México.

En total, la F1 disputará 10 carreras sprint, el mayor número en la historia, La campaña iniciará en Bahréin el 14 de marzo, esto a pesar de que el conflicto armado en el Medio Oriente se mantiene y tiene en vilo el cierre del 2026 y concluirá en Abu Dhabi el 12 de diciembre, una carrera que este año podría no realizarse. Ambas sedes serían parte del incremento de carreras sprint.

El nuevo recorrido internacional marca el regreso de trazados muy aclamados por la afición como Portimão para el Gran Premio de Portugal y el circuito de Estambul para el Gran Premio de Turquía. En contraste, Montmeló y Zandvoort salen del programa para 2027, iniciando un esquema de rotación bianual entre Barcelona y Bélgica.

¿Cuándo se disputará el GP de México de la F1 2027?

El Gran Premio de México mantiene su fecha tradicional a finales de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez del 29 al 31 de octubre de 2027 siendo la segunda edición del contrato de tres años autorizado en la última ocasión.

Calendario oficial de la temporada 2027 de la Fórmula 1