Nairobi hará historia: África tendrá por primera vez un Mundial de Atletismo

Nairobi dio un paso histórico para el atletismo mundial. La capital de Kenia fue elegida como sede del Campeonato Mundial de Atletismo al aire libre de 2029, por lo que se convertirá en la primera ciudad del continente africano en recibir la máxima competencia de este deporte.

La decisión fue tomada por el Consejo de World Athletics, reunido en Budapest, y significó el triunfo de la candidatura keniana sobre las propuestas de Londres y Roma. Múnich también aspiraba a organizar el certamen, pero finalmente fue designada como sede del Mundial de 2031.

Para Sebastian Coe, presidente de World Athletics, la elección representa mucho más que llevar una competencia de primer nivel a un nuevo territorio. El dirigente consideró que el momento era el indicado para que África recibiera por primera vez el campeonato y destacó la solidez de la propuesta presentada por Nairobi.

Coe explicó que la organización buscaba que el Mundial llegara al continente cuando existieran las condiciones adecuadas y una candidatura capaz de garantizar un impacto que fuera más allá de las pistas. En ese sentido, señaló que Nairobi puede convertirse en un motor para el crecimiento del atletismo en Kenia y en el resto de África.

Nairobi ha demostrado de forma contundente que este es su momento para impulsar el desarrollo de nuestro deporte en Kenia y en todo el continente africano, dejando un legado contundente que inspire a todo un continente", señaló Coe.

El presidente de Kenia, William Ruto, junto al keniano Sebastian Sawe. AFP

Una potencia de este deporte

La elección de Nairobi también reconoce el peso que Kenia tiene dentro del atletismo internacional, particularmente en las pruebas de medio fondo y fondo. El país ha construido una tradición que durante décadas ha producido algunas de las figuras más importantes de este deporte, entre ellas Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon y Ruth Chepngetich.

Aunque Kenia no consiguió quedarse con la sede del Mundial de 2025, aquella experiencia le permitió fortalecer su candidatura. El proyecto para 2029 contempla un Estadio Kasarani renovado, recinto que actualmente atraviesa una remodelación integral con miras a la Copa Africana de Naciones de futbol de 2027.