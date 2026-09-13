Erick Portillo conquista el bronce en el World Athletics Ultimate Championship 2026

El atleta mexicano Erick Portillo volvió a poner a México en el podio internacional al conquistar la medalla de bronce en salto de altura durante el World Athletics Ultimate Championship 2026, celebrado en Budapest, Hungría.

Conocido como “El Chapulín”, Portillo logró una altura de 2.26 metros para finalizar en el tercer lugar de una competencia que reunió a algunos de los mejores especialistas del mundo.

El italiano Gianmarco Tamberi se quedó con la medalla de oro tras registrar 2.37 metros, mientras que el estadounidense JuVaughn Harrison obtuvo la plata con un salto de 2.30 metros.

Erick Portillo sigue haciendo historia para México

El podio en Budapest representa un nuevo capítulo en el exitoso 2026 de Erick Portillo. El atleta originario de Chihuahua se convirtió este año en subcampeón mundial bajo techo y en el tercer mexicano de la historia en conquistar una medalla en un Mundial de Atletismo.

Además, Portillo tuvo una temporada destacada en la Diamond League, donde consiguió terminar entre los diez mejores en las cinco competencias en las que participó.

Entre sus mejores resultados destacó el segundo lugar en Roma, además de actuaciones sobresalientes en Doha, Bruselas, Mónaco y Katowice.

La regularidad mostrada por el mexicano ante la élite mundial confirma su crecimiento en el salto de altura y lo coloca como uno de los atletas mexicanos a seguir durante los próximos años.

Erick Portillo apunta a Los Ángeles 2028

Con el nuevo podio internacional, Erick Portillo se consolida como una de las principales figuras del atletismo mexicano y aumenta las expectativas de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Su evolución durante 2026, junto con sus resultados frente a los mejores saltadores del mundo, lo convierten en una de las cartas más importantes de México para buscar nuevos éxitos en el atletismo internacional.