El último tango: Argentina confirma histórica fiesta de despedida de la selección para Lionel Messi

El futbol mundial vivirá un acontecimiento repleto de emoción y nostalgia. Después de anunciar su retiro internacional luego de disputar la final de la Copa del Mundo, Lionel Messi tendrá su despedida definitiva con la camiseta de la Selección Argentina. La Asociación del Futbol Argentino (AFA) confirmó la realización del evento oficial denominado "El último tango", el cual se llevará a cabo el martes 6 de octubre de 2026 en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

La jornada será una fiesta de homenaje para el astro de 39 años. El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, reveló que se extendió una invitación especial a los campeones del mundo en Qatar 2022 y sus familias para reencontrar al grupo histórico.

Además, el director técnico Lionel Scaloni convocó a futbolistas emblemáticos y amigos cercanos del capitán, como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, para acompañarlo en este compromiso de la fecha FIFA.

Los impresionantes récords de Lionel Messi con Argentina

El homenaje rendirá tributo a una era dorada de más de dos décadas en la que Messi transformó la historia del combinado nacional, dejando números y récords históricos que serán recordados por generaciones:

Partidos oficiales: 207

207 Goles anotados: 125

125 Asistencias brindadas: 68

68 Goles en Eliminatorias: 36

36 Goles en Amistosos: 53

53 Goles en Copa América: 14

14 Goles en Copas del Mundo: 21

21 Títulos con la selección mayor: 4 (Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial Qatar 2022 y Copa América 2024).

Lionel Messi se quedó en la orilla de un segundo título de Copa del Mundo en 2026. Reuters

Benín: El exótico y misterioso rival para "El último tango"

El conjunto invitado para esta velada especial será la selección de Benín, un oponente tan exótico como misterioso para el público argentino, que esconde datos sumamente llamativos dentro del balompié africano: