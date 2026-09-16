¿Cuándo se disputará el GP de México de la F1 2027? Conoce fecha y duración del contrato

La Fórmula 1 presentó su calendario 2027 y, tal como ha sido recientemente busca disputar 24 carreras, el mismo deseo que este año pero que se ha visto truncado por el conflicto en Medio Oriente. Dentro del programa se mantiene el Gran Premio de la Ciudad de México, nombre oficial de la competencia, pero coloquialmente conocido como GP de México.

México es la única carrera que tendrá el calendario 2027 que se disputará en la zona de habla hispana de Latinoamérica, aunque esto podría cambiar en el 2028 ante el empuje de Argentina por tener una sede.

La cita se disputará en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la misma sede que ha albergado la competencia desde la primera competencia histórica de la F1 en territorio nacional desde 1963, cuando oficialmente se integró al calendario luego de una primera edición no puntuable un año antes donde, desafortunadamente, perdió la vida Ricardo Rodríguez.

Cómo regresó la F1 a México

Luego de una ausencia importante de décadas, la F1 regresó a México en el 2015 gracias a los esfuerzos privados y del gobierno federal, en ese entonces encabezado por Enrique Peña Nieto quien apoyó el trabajo realizado por CIE para convertirse en la promotora del evento. El proyecto había comenzado a tener sus primeros acercamientos con el gobierno de Felipe Calderón, entusiasta del deporte motor.

Con un acuerdo firmado originalmente por cinco años, la carrera se ha ido renovando posteriormente cada tres años, esto con un nuevo esquema de financiamiento dado que a la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se retiró el apoyo económico federal. Ante esto, un fideicomiso privado se ha encargado de cubrir los gastos de organización que incluyen el pago del canon a Liberty Media por el derecho de albergar una competencia de la F1.

Lando Norris fue el ganador de la edición 2025 del GP de la Ciudad de México. Cortesía GP de la Ciudad de México

¿Cuál es el contrato que tiene firmado la F1 con México actualmente y cuándo vence?

El actual acuerdo entre el Gran Premio de la Ciudad de México y la F1 contempla las ediciones 2026, 2027 y 2028.

¿Cuándo se disputará el GP de México 2027?

El Gran Premio de México de la F1 2027 se disputará del 29 al 31 de octubre manteniendo el emparejamiento con la tradicional celebración el día de muertos.