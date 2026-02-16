Lorenzo Musetti es baja del Abierto Mexicano 2026: el italiano no va a Acapulco

Una vez más, el tenista Lorenzo Musetti no estará presente en el Abierto Mexicano de Tenis, luego de que la organización anunció su baja para la edición 2026, dejando así fuera al actual número cinco del ranking ATP; esto como consecuencia de una lesión que acarrea desde el inicio de la temporada.

La noticia cae como un balde de agua fría para la organización y la afición guerrerense, que recordaba con ilusión aquel 2021 donde un joven Musetti maravilló al puerto llegando desde la qualy hasta las semifinales.

Sin embargo, los fantasmas del 2025 reaparecieron. En aquella ocasión, el jugador no estuvo presente en el torneo, esto como consecuencia de una lesión en la pierna derecha.

“Estaba esperando poder recuperarme, pero desafortunadamente no se pudo. Espero regresar pronto para jugar y poder pasar más tiempo con ustedes, gracias a todos mis fans en México por su apoyo”, publicó en Instagram.

El psoas ilíaco, el verdugo de Musetti

El origen del problema se remonta a los cuartos de final del Australian Open 2026. En un duelo ante Novak Djokovic, Musetti sufrió un desgarre en el psoas ilíaco de la pierna derecha.

Tal como en el 2025, Musetti usó las redes sociales para informar de su baja de los próximos torneos.

“Acabo de recibir mi evaluación médica y desafortunadamente necesito continuar mi rehabilitación antes de que pueda volver a la cancha y competir. Tristemente, esto significa que no podré jugar en Acapulco. Gracias a todos por el continuo apoyo. ¡No puedo esperar a estar de vuelta!".El torneo no pierde brillo

Pese a la sensible ausencia del italiano, la Arena GNP Seguros mantendrá un nivel de élite. La organización, encabezada por Mextenis, lamentó la baja pero recordó que el cuadro sigue contando con figuras de la talla de Alexander Zverev, el campeón defensor del 2024 Alex de Miñaur, Ben Shelton y el sólido Casper Ruud.

Se espera que Musetti regrese a la actividad para el Double Sunshine (Indian Wells y Miami).

¿Cuándo se disputará el Abierto Mexicano de Tenis 2026?

El Abierto Mexicano de Tenis se disputará desde el 21 de febrero y hasta el 28 de febrero.