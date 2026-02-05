El "Penis Gate": El escándalo que nadie vio venir en los Juegos Olímpicos de Invierno

A pocos días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, existe una controversia sin precedentes. La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado que investigará una práctica inusual y potencialmente ilegal entre los saltadores de esquí: el uso de inyecciones de ácido hialurónico o parafina en los genitales para alterar las medidas corporales oficiales.

El presidente de la AMA, Witold Bańka, abordó el tema —bautizado mediáticamente como el "Penis Gate"— durante una conferencia de prensa en Milán. Aunque la situación ha generado incredulidad, las autoridades deportivas lo han tomado con total seriedad, prometiendo revisar si este procedimiento debe clasificarse como dopaje o como una manipulación mecánica prohibida.¿Cuál es la ventaja que obtienen los saltadores?

La razón detrás de este extraño procedimiento es puramente aerodinámica. En el salto de esquí, las reglas sobre el equipamiento son extremadamente estrictas: el tamaño del traje del atleta debe corresponderse casi exactamente con sus medidas corporales para evitar que la ropa actúe como una "vela" excesiva que les permita volar más lejos.

¿Cuál es la ventaja que se obtiene con este truco?

Manipulación de la medida: Al inyectarse sustancias para aumentar artificialmente el volumen de la zona genital, el atleta registra una talla corporal mayor.

Un traje más grande: Esto les permite utilizar un traje con una entrepierna más baja y ancha de lo que su anatomía natural permitiría.

Efecto vela: Durante el vuelo, esa tela extra actúa como una superficie aerodinámica adicional.

Según expertos, el impacto en el rendimiento es masivo. Se estima que un aumento de tan solo 2 centímetros en la superficie del traje en esa zona puede reducir la resistencia al aire en un 4% y aumentar la sustentación en un 5%. En términos de competición, esto se traduce en una ventaja de aproximadamente 5.8 metros adicionales en el salto, lo cual puede significar una medalla.