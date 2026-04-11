¡Pánico en las alturas! futbolista argentino de Gimnasia de Jujuy es detenido tras falsa amenaza de bomba

En el futbol, las bromas de vestidor suelen quedarse en la intimidad, pero para Emiliano Endrizzi, una frase fuera de lugar se transformó en un delito federal. El lateral izquierdo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy protagonizó un incidente tan grave como insólito en el Aeropuerto Internacional “Horacio Guzmán”, al declarar que llevaba una bomba en su equipaje justo cuando el avión se disponía a despegar rumbo a Buenos Aires.

El suceso ocurrió este sábado, mientras el plantel profesional se encontraba a bordo de la aeronave para cumplir con su compromiso de la novena fecha de la Primera Nacional ante Agropecuario. Testigos en el vuelo relataron que, en un momento de distensión que terminó en caos, el futbolista habría gritado la palabra "bomba". La reacción de las autoridades fue inmediata. Se activó el protocolo de seguridad aeroportuaria, el avión fue detenido y efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) redujeron a Endrizzi.

Retiran esposado a Endrizzi

El jugador fue retirado de la cabina esposado y bajo una lluvia de insultos por parte del resto de los pasajeros, quienes sufrieron crisis de nervios y demoras prolongadas debido al operativo de inspección. Aunque versiones preliminares sugieren que se trató de una broma, la justicia argentina no ha tomado el hecho con ligereza. Endrizzi podría enfrentar cargos por intimidación pública, un delito que conlleva penas severas y que pone en duda su continuidad inmediata en el deporte profesional.

Por su parte, la directiva de Gimnasia de Jujuy emitió un comunicado institucional confirmando la intervención de su cuerpo de abogados tras la activación de los protocolos de prevención. El club lamentó la afectación del itinerario del equipo, que debía aterrizar en la capital argentina para el encuentro programado para este domingo a las 16:00 horas tiempo de Buenos Aires, aunque no profundizó en la situación jurídica de su lateral ni en las posibles medidas disciplinarias internas.