¡Escándalo en Dallas! Arrestan a figura de los Cowboys por posesión de drogas

La tranquilidad de la pretemporada en las oficinas de los Cowboys de Dallas se ha visto interrumpida por un nuevo incidente extradeportivo. Markquese Bell, safety del conjunto texano, fue arrestado el viernes en la localidad de Prosper, Texas, bajo cargos de posesión de una sustancia controlada y marihuana, confirmaron los registros oficiales de la cárcel del condado de Collin dados a conocer por ESPN.

El reporte policial detalla que la detención se ejecutó tras una intervención en la que se hallaron las sustancias mencionadas. En el estado de Texas, la posesión de una sustancia controlada, que suele referirse a medicamentos recetados sin la debida autorización o drogas sintéticas, está tipificada como un delito grave, mientras que la tenencia de marihuana se clasifica, en este caso, como un delito menor de clase B.

El futuro de Bell está en predicamento

Bell, quien se ha convertido en una pieza de rotación valiosa para la defensiva profunda de Dallas, enfrenta ahora no sólo un proceso legal ante las autoridades locales, sino una posible sanción bajo la política de sustancias prohibidas de la National Football League. La liga suele ser estricta en casos que involucran delitos graves, lo que podría derivar en suspensiones o multas significativas para el jugador de 25 años.

Hasta el momento, la organización de los Cowboys no ha emitido un comunicado oficial respecto a la situación jurídica de su defensivo, siguiendo el protocolo habitual de recabar toda la información pertinente antes de tomar medidas disciplinarias internas.

Este arresto añade una presión innecesaria al esquema defensivo del equipo, justo en un momento donde la estabilidad del vestuario es prioridad. La situación de Markquese Bell se seguirá de cerca en los próximos días, mientras se determinan las fianzas y las fechas de sus audiencias iniciales en el sistema judicial de Texas.