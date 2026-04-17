Días y horarios de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026
La Concacaf reveló los días y horarios (tiempo de la CDMX) de las semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026
Los equipos de la Liga MX y de la MLS, ya conocieron los días y horarios de los partidos de semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde los encuentros de ida se jugarán a finales del mes de abril y los de vuelta en la primera semana del mes de mayo.
Tigres y Toluca iniciarán, sus respectivas series, en calidad de visitante, y en los duelos definitivos cerrarán en sus estadios.
DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026:
- Martes 28 de abril: Nashville vs. Tigres / 6:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.
- Miércoles 29 de abril: LAFC vs. Toluca / 8:30 de la noche, tiempo de la CDMX.
- Martes 5 de mayo: Tigres vs. Nashville / 7:30 horas, tiempo de la CDMX.
- Miércoles 6 de mayo: Toluca vs. LAFC / 7:30 horas, tiempo de la CDMX.
Los Diablos Rojos del Toluca lograron su pase a las semifinales (primera vez desde la edición 2013-14), luego de eliminar al LA Galaxy con marcador global de 5-2. En el partido de vuelta, Paulinho se despachó con un doblete y llegó a cinco tantos contra el cuadro de la MLS.
Por su parte, los Tigres sufrió de más en el duelo ante Seattle Sounders, luego de caer 3-1 en el partido de vuelta, 3-3 global, aunque el equipo mexicano avanzó por el criterio de goles de visitante.
¿QUÉ EQUIPOS AVANZAR A LA FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026?
- El ganador por marcador global en cada partido.
¿QUIÉN JUGARÁ DE LOCAL EN LA FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026?
- El club mejor clasificado entre los dos finalistas será el local en la final, que se disputará el 30 de mayo de 2026, a partido único.