Los equipos de la Liga MX y de la MLS, ya conocieron los días y horarios de los partidos de semifinales de la Copa de Campeones Concacaf 2026, donde los encuentros de ida se jugarán a finales del mes de abril y los de vuelta en la primera semana del mes de mayo.

Tigres y Toluca iniciarán, sus respectivas series, en calidad de visitante, y en los duelos definitivos cerrarán en sus estadios.

DÍAS Y HORARIOS DE LAS SEMIFINALES DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026:

- Martes 28 de abril: Nashville vs. Tigres / 6:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.

- Miércoles 29 de abril: LAFC vs. Toluca / 8:30 de la noche, tiempo de la CDMX.

- Martes 5 de mayo: Tigres vs. Nashville / 7:30 horas, tiempo de la CDMX.

- Miércoles 6 de mayo: Toluca vs. LAFC / 7:30 horas, tiempo de la CDMX.

Los Diablos Rojos del Toluca lograron su pase a las semifinales (primera vez desde la edición 2013-14), luego de eliminar al LA Galaxy con marcador global de 5-2. En el partido de vuelta, Paulinho se despachó con un doblete y llegó a cinco tantos contra el cuadro de la MLS.

Paulinho le marcó cinco goles al LA Galaxy Mexsport

Por su parte, los Tigres sufrió de más en el duelo ante Seattle Sounders, luego de caer 3-1 en el partido de vuelta, 3-3 global, aunque el equipo mexicano avanzó por el criterio de goles de visitante.

¿QUÉ EQUIPOS AVANZAR A LA FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026?

- El ganador por marcador global en cada partido.

¿QUIÉN JUGARÁ DE LOCAL EN LA FINAL DE LA COPA DE CAMPEONES CONCACAF 2026?

- El club mejor clasificado entre los dos finalistas será el local en la final, que se disputará el 30 de mayo de 2026, a partido único.