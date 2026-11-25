Mañana, el Estadio Hidalgo recibe la Ida de los Cuartos de Final del Apertura 2026. Chivas llega como superlíder general con 33 puntos y respaldado por la mejor defensa del torneo.

Frente a ellos, un Pachuca octavo que cerró la fase regular con cuatro victorias consecutivas bajo el mando de Benjamín Mora y con Salomón Rondón como campeón de goleo.

Y aunque muchos dan por perdida la serie para Chivas, el Rebaño tiene un gran registro en la casa de los Tuzos,

El Estadio Hidalgo es territorio rojiblanco: Chivas lleva 5 visitas sin perder ante Pachuca

Los números en la Bella Airosa contradicen a quienes ya descartan al Guadalajara. La última vez que Pachuca venció a Chivas en su propio estadio fue el 16 de enero de 2022, en la jornada 2 del Clausura de aquel año, con un 2-1.

Desde entonces, el Rebaño acumula cinco visitas consecutivas sin conocer la derrota en el Hidalgo. En ese lapso, Chivas ha sumado tres victorias y dos empates.

Destacan las goleadas y las victorias por la mínima en el Apertura 2024 (0-2), Clausura 2024 (0-1) y Apertura 2025 (0-1). El encuentro más reciente, en la jornada 6 del presente Apertura 2026, terminó 1-1, con gol tempranero de Roberto Alvarado y empate de penal de Salomón Rondón.

Mientras muchos analistas priorizan la localía de los Tuzos y su buen cierre, el historial reciente en el Hidalgo favorece claramente al Rebaño.

AP26 (J6) / Pachuca 1-1 Guadalajara

AP26 (J6) / Pachuca 1-1 Guadalajara AP25 (J16) / Pachuca 0-1 Guadalajara

AP24 (J12) / Pachuca 0-2 Guadalajara

CL24 (J15) / Pachuca 0-1 Guadalajara

CL23 (J6) / Pachuca 1-1 Guadalajara

El invicto de visita, otro punto a favor para Chivas

El otro dato que refuerza las opciones de Chivas es su condición de único equipo invicto como visitante en todo el Apertura 2026. En sus ocho compromisos fuera del Akron, el Guadalajara sumó tres victorias y cinco empates, sin caer una sola vez.

Esa regularidad, combinada con la mejor defensa del torneo y el liderato general, convierte a la serie en un reto de alto nivel para Pachuca.

Más allá de la posición de octavos, los Tuzos enfrentan a un rival que demostró durante 17 jornadas que puede sumar puntos en cualquier cancha, un factor clave para una eliminatoria que se definirá en dos partidos.