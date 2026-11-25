Han comenzado las semanas más importantes de Chivas rumbo a pelear el título del Apertura 2026. Sin embargo, Gabriel Milito tendrá una baja importante para el partido de Ida de los Cuartos de Final: Luis Romo.

Este día, el Guadalajara ya puso rumbo a Hidalgo para el primer partido ante los Tuzos y la baja del capitán será la única para este encuentro.

Romo tampoco estuvo en el último partido del torneo regular ante Cruz Azul debido a una sobrecarga muscular tras su actividad con la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA del año.

Luis Romo regresó lesionado de su participación con México. Mexsport

Aunque Gabriel Milito dejó en claro que Luis no sufre ninguna lesión, tal parece que esas molestias musculares son más fuertes de lo que se esperaba.

El capitán del Rebaño no estará para la Ida de la Liguilla y veremos si conforme pasan los días se recupera de su sobrecarga y esté listo para la Vuelta en el Estadio Akron el próximo domingo.

La otra duda era José Castillo, quien tuvo que salir de cambio en el partido ante Cruz Azul.A pesar de ello, ‘Casti’ no tiene ninguna molestia o lesión y si formó parte del plantel que viajó a Hidalgo.

Chivas ya viajó a Pachuca y así será su semana de trabajo

El Guadalajara ya emprendió el viaje a la Bella Airosa. Su vuelo hacía el AIFA está listo para salir a las 15:00 horas, tiempo del centro de México y se espera que llegué como a las 16:30 horas.

De ahí serán trasladados por vía terrestre hasta Pachuca y se hospedaran en el Holiday Inn Pachuca. Tras el partido ante los Tuzos, el Rebaño regresará a Guadalajara para que el viernes 27 de noviembre tengan un trabajo de recuperación en Verde Valle.

El sábado también harán entrenamiento de cara a la Vuelta en el Estadio Akron el próximo domingo 29 de noviembre.