Pachuca y Chivas abrirán su serie de los Cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, el próximo jueves 26 de noviembre, partido que se disputará en el Estadio Hidalgo. El encuentro no se podrá ver por TV abierta en México.

Día: 26 de noviembre de 2026.

Hora: 19:00.

¿Dónde ver el Pachuca vs Chivas?

FOX+ (TV de paga).

FOX One (Streaming).

Chivas tratará de seguir con su buena racha como visitante, donde en el Apertura 2026 no ha perdido Mexsport

El primer objetivo del Pachuca de Benjamín Mora lo consiguieron: meterse a la Liguilla. En la Jornada 17, los Tuzos vencieron 2-0 al Toluca, con lo que sumaron su cuarto triunfo consecutivo en el cierre del torneo. Finalizaron octavo con 25 puntos y +11 en su diferencia de goles.

Por su parte, Chivas viene de vencer 1-0 a Cruz Azul para asegurar el liderato del Apertura 2026, con los que les permitirá recibir el partido de vuelta en casa. El Guadalajara llegó a 33 puntos y con una diferencia de goles de +12. Tiene a su favor el criterio de desempate por su posición en la tabla general.

Pachuca también suma una buena racha. Tras su victoria ante Toluca, sumó cuatro en el cierre del torneo Mexsport

Los dirigidos por Gabriel Milito fueron la mejor defensiva del torneo con solo 15 goles permitidos y no encajaron derrota como visitante. El Pachuca recibió 20 anotaciones.

Antes de su partido contra Toluca, el Pachuca le renovó contrato al defensor brasileño Edu Bauermann hasta 2029. El futbolista de 30 años suma su cuarto torneo en México.

Chivas tiene a tres jugadores con más de 5 goles: Ricardo Marín (6), Roberto Alvarado (5) y Santiago Sandoval (5).