El Olympiacos llega a este duelo de la Superliga de Grecia como uno de los grandes candidatos al título. El conjunto de El Pireo ocupa la segunda posición de la tabla con 23 puntos (producto de siete victorias, dos empates y una derrota) y mantiene una racha invicta reciente.

Dirigido por Imanol Alguacil, el equipo rojiblanco mostró su carácter en el último partido al empatar 1-1 ante el PAOK, resultado que le permite seguir cerca del líder Panathinaikos.

En casa, en el Georgios Karaiskakis, el Olympiacos suele imponer su jerarquía y buscará los tres puntos para no perder terreno en la cima.

La UEFA Europa League elogió la fuerza que tiene el mexicano Armando "La Hormiga" González, después de salir airoso en un choque hombro con hombro Reuters

Por su parte, el Iraklis de Salónica afronta el compromiso desde la novena plaza, con 10 puntos (dos victorias, cuatro empates y cuatro derrotas). El histórico club llega con un rendimiento irregular y viene de caer 1-2 ante el Panathinaikos.

El gran atractivo para el público mexicano es la participación de Armando González. La ‘Hormiga’ ya acumula seis goles con el Olympiacos en todas las competiciones y recientemente se estrenó como goleador en la Superliga al marcar en el empate ante el PAOK.

¿Horario del Olympiacos vs Iraklis en México?

Partido: Olympiacos vs Iraklis (Jornada 11, Superliga de Grecia)

Partido: Olympiacos vs Iraklis (Jornada 11, Superliga de Grecia) Estadio: Georgios Karaiskakis, El Pireo, Grecia

Día: domingo 22 de noviembre de 2026

Hora en México: 11:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Dónde pasan el Olympiacos vs Iraklis en México?

La transmisión del partido en México corre a cargo de Claro Sports, disponible tanto en su señal de televisión de paga como a través de su plataforma digital y canal de YouTube.

¿Cómo llegan en la tabla de la Superliga de Grecia?