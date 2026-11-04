Hormiga González vuelve a la titularidad con Olympiacos en la Europa League

Armando “Hormiga” González regresó al once titular del Olympiacos en el empate 0-0 frente al Stade Rennais, durante el inicio de la cuarta jornada de la UEFA Europa League. El delantero mexicano disputó 59 minutos en su segunda titularidad del torneo continental, aunque no consiguió marcar para ayudar a su equipo a mantener el paso perfecto.

La participación del atacante representó una nueva oportunidad en un periodo en el que ha perdido protagonismo dentro del conjunto de El Pireo. Desde la llegada de Imanol Alguacil al banquillo, el mexicano ha sido titular en cuatro de los 11 partidos dirigidos por el entrenador español.

Pocas oportunidades en el 11 inicial para la Hormiga

La oportunidad para el mexicano llegó después de que permaneciera los 90 minutos en la banca durante el último compromiso del Olympiacos en la liga griega. En esta ocasión, Alguacil le dio la responsabilidad de ocupar la posición de centro delantero desde el arranque.

González permaneció en el campo hasta el minuto 59, cuando fue sustituido por el ucraniano Roman Yaremchuk, quien ha ganado terreno en la competencia por la titularidad en esa posición.

Aunque la Hormiga no consiguió generar una acción que terminara en gol, el regreso al once inicial le permitió sumar minutos en la competición europea.

Olympiacos conserva el liderato de la Europa League

El empate sin goles impidió que el equipo griego consiguiera su cuarta victoria consecutiva en el torneo. Sin embargo, el resultado le permitió conservar el invicto después de cuatro jornadas, con un balance de tres triunfos y una igualada para alcanzar los 10 puntos.

Ese registro colocó momentáneamente al Olympiacos en la cima de la clasificación general. El conjunto de Alguacil disputó su compromiso este miércoles, en un día poco habitual para la actividad de la Europa League, por lo que todavía quedaba pendiente el resto de los encuentros de la jornada.

Los partidos programados para el jueves podrían modificar la posición del equipo griego, aunque el resultado ante el Stade Rennais ya le garantizó mantenerse entre los primeros puestos de la tabla al cierre de esta fecha.