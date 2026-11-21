Desde la llegada de Armando González, el Olympiacos ha tenido un gran éxito, tanto mediático como en el campo, por ello, quieren volver a repetir la fórmula y ya tendrían en la mira a dos jugadores más del Guadalajara: Santiago Sandoval y Bryan González.

De acuerdo con lo reportado por Kery News, el conjunto griego ya sigue de cerca a estos dos jugadores de Chivas, siendo Sandoval el que más les gusta.

Santiago Sandoval junto con Rafa Márquez y Guardado MEXSPORT

Aunque no hay oferta de por medio, el Olympiacos le gusta mucho el perfil del canterano rojiblanco, por lo que tendrían puesta la mirada para ficharlo en el mercado de invierno.

Santi Sandoval ya está en su radar (del Olympiacos) para enero. Si no se concreta el fichaje en enero, lo intentarían de nuevo en verano”, afirmó.

Las características que tiene Santi, ágil, veloz y con gol, hacen que sea muy atractivo para hacer una dupla con la ‘Hormiga’.

El Olympiacos parece querer hacer un 2x1, ya que el ‘Cotorro’ también es otro jugador por el cual entrarían en una oferta por él.

Les gusta su capacidad para subir y bajar por la banda y lo bien que juega. Encaja bastante bien con el estilo de fútbol que, según se informa, el Olympiacos quiere implementar, y es otro jugador que ha llamado la atención del club", concluyó.

Aún no hay una confirmación sobre si estos rumores sean ciertos, pero seguramente habrá ofertas por Santi Sandoval, debido a su juventud y gran capacidad goleadora. Veremos si el lateral izquierdo también tiene su oportunidad de ir a Europa.