México podría albergar más del doble de los 13 partidos que recibió durante la Copa Mundial de 2026, luego de ser designado coanfitrión del Mundial Femenil de 2031 junto con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que la propuesta contempla ampliar la participación de nuestro país en el torneo, aunque las ciudades y los estadios que recibirán los encuentros todavía están pendientes de definición.

La FIFA dará a conocer las sedes después de realizar visitas técnicas para evaluar la infraestructura y las condiciones de los recintos propuestos.

Mundial Femenil 2031: prevén 4.5 millones de asistentes

La Copa Mundial Femenina de 2031 será la más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos, distribuidos entre los cuatro países anfitriones.

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De acuerdo con las estimaciones de la organización, el torneo podría reunir a 4.5 millones de asistentes en los estadios.

La FMF señaló que trabajará con el Gobierno de México, la FIFA y las federaciones de los países coanfitriones para conseguir que el campeonato deje un legado deportivo, social, económico y cultural.

Buscan impulsar el futbol femenil en México

Entre los objetivos planteados por la Federación Mexicana de Futbol está ampliar las oportunidades para niñas y jóvenes interesadas en practicar este deporte.

Como parte de los argumentos para impulsar ese desarrollo, la FMF destacó que, desde la creación de la Liga MX Femenil en 2017, se han abierto nuevos espacios para el talento nacional.

La Federación reportó que durante 2025 debutaron 61 jugadoras en la competencia.

Además, señaló que las cuatro asociaciones trabajarán con la FIFA y Concacaf para fortalecer la formación de futbolistas y entrenadoras, así como promover inversiones en instalaciones destinadas al futbol femenil.

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La intención es que la presencia de las mejores selecciones del mundo en México contribuya a despertar el interés de nuevas generaciones y ampliar la participación de las mujeres en este deporte.

La organización del Mundial Femenil 2031 representa también una nueva oportunidad para México de recibir una competencia internacional de selecciones mayores, después de haber sido anfitrión de las ediciones masculinas de 1970, 1986 y 2026.