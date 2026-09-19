Oficial: Rafa Márquez se queda sin preparador físico; Pol Lorente se va de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana deja abierta una vacante de preparador físico. La Federación Mexicana de Futbol hizo oficial la salida de Pol Lorente, pese a la recién conformación del cuerpo técnico del estratega Rafael Márquez.

En un comunicado, minutos previos al Clásico de México entre América y Chivas, la FMF publicó un mensaje de agradecimiento por su contribución desde el ciclo mundialista anterior con Javier Aguirre.

"Agradecemos su compromiso y dedicación durante los dos años que formó parte de esta institución, desde su incorporación en agosto de 2024, y le deseamos el mayor de los éxitos en su nuevo proyecto profesional", destaca el informe de la FMF.

De acuerdo con lo que adelantó la prensa en España desde hace un par de días, Pol Lorente seguirá su carrera de preparador físico en el Valencia, equipo que tomará Javier Aguirre como director técnico.

Aguirre y Lorente, viejos amigos

La relación del Vasco Aguirre y Pol Lorente se remite desde el 2018, en la Selección de Egipto.

La aventura siguió en el Leganés de España y después la primera incursión de Pol Lorente en México con el Monterrey. El preparador físico y el técnico mexicano regresaron a España, con el Mallorca.

En el 2024, Javier Aguirre aceptó un tercer ciclo como entrenador de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. Como gente de confianza, Pol Lorente fue integrado al proyecto en el que México ya tenía la sede junto con Estados Unidos y Canadá.

¿Quién llega a la Selección Mexicana?

Para la gira amistosa por Estados Unidos, la Selección Mexicana cubrirá el puesto de Pol Lorente con los especialistas institucionales. Mientras, la dirección deportiva encabezada por Duilio Davino comenzó el nuevo proceso para buscar a un preparador físico.

Durante septiembre y la primera semana se octubre, la Selección Mexicana se medirá en amistosos a sus similares de Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Rafael Márquez, que también se une al análisis de un nuevo preparador físico, se encuentra en el Estadio Banorte, para observar a sus seleccionados de América y Chivas.