"Hicimos más mérito que el rival": Guillermo Almada sale orgulloso del América 2-2 Chivas

Guillermo Almada, entrenador del América, reconoció los males que persiguen a su equipo tras el empate con Chivas (2-2), los mismos que lo perjudicaron defensivamente ante el Cruz Azul (4-3).

“Estamos cometiendo errores en defensa. Nos hicieron gol con cosas que habíamos analizados, tiran pelotas dentro del área, disponen de mucha gente, vuelvo a insistir, me gustó más el segundo tiempo", expresó el estratega de las Águilas tras rescatar la igualada, en el estadio Banorte.

Recuperarse de una desventaja de dos goles, para el técnico uruguayo es sinónimo de protagonismo y de merecer un mejor resultado.

"No tuvimos la fortuna para liquidar el partido, la conclusión es: mejor que nos pase ahora y no en Liguilla, ahí es determinante. En definitiva sí tenemos que mejorar.

“La verdad, con honestidad, creo que hicimos más mérito que el rival, fueron situaciones puntuales que nos costaron, generamos en el segundo, llevamos el partido".

Sobre las Chivas, también en la pelea por la cima de la clasificación del torneo Apertura 2026, Almada brindó un par de elogios.

"Chivas es un rival complicado, ya lo dijimos, cometimos distracciones, un centro de costado que viaja 60 metros, sabíamos que venía a la espalda del lateral, el segundo también, la pusieron en el área, en definitiva debemos de insistir en lo que mostramos en el segundo tiempo”.

Zendejas, a paso lento

Guillermo Almada se refirió también al difícil regreso de Alejandro Zendejas. El clásico ante Chivas es su segundo duelo del Apertura 2026 tras someterse a una cirugía en la rodilla.

“Zendejas viene de una lesión, no tenía el ritmo adecuado, lo dicen, cuando juega 'Mengano o Fulano', una cosa es el alta médica que la deportiva".

Zendejas disputó 52 minutos del clásico. Salió de cambio por el volante Óscar Perea, en la primera ventana de cambio del técnico Almada.

"La intensidad del futbol mexicano es complicada para uno que viene regresando, Zende va mejorando, es inteligente, importante, se tiene que trabajar con él, con el ritmo que tienen la mayoría, lo mismo con los que incorporamos, están en la misma situación”.

En esa línea de llevar al equipo a tono, Almada estimó la aparición de los últimos refuerzos, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno.

"Hemos perdido jugadores importantes, perdimos a Cáceres, entendía bien la idea, nos brindaba soluciones, tenemos que adaptarnos a otra característica de juego, los dos Santiagos están en el peor momento, es cuando más sienten la altura, están en ese proceso de adaptación, la parte física están bien, uno venía jugando, el otro en pretemporada, están con lo de la altura".

Por último, Guillermo Almada hizo un balance de su cargo en el América a comparación de Chivas con Gabriel Milito y Cruz Azul con Joel Huiqui.

“Tanto Chivas como Cruz Azul tienen un proceso más largo, cosas más trabajadas, somos entrenadores, no magos, hay situaciones que se van a presentar y mejorar con el paso del tiempo, se los repetí a los jugadores, esto no nos puede pasar en la Liguilla".

Para la siguente jornada, el América visitará al Necaxa y lo hará sólo con dos ausencias por Selección Mexicana, la de Alan Cervantes e Israel Reyes.