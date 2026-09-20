Gabriel Milito se enfrasca con reportero tras empate de Chivas ante América

El 2-2 entre Chivas y América dejó algo más que un punto para cada equipo. Gabriel Milito terminó la conferencia de prensa con un intercambio de palabras con un reportero, luego de que fuera cuestionado sobre si su equipo había dejado escapar los tres puntos después de tener ventaja en el marcador.

Antes del cruce, el técnico del Guadalajara hizo un análisis del partido y reconoció que su equipo perdió el control durante la segunda mitad, situación que permitió al América reaccionar y meterse nuevamente en el encuentro.

“El primer tiempo fue muy bueno. En el segundo tiempo, en el aspecto del control y el gol, les dio ánimo. No pudimos tener el control y sostener a nuestros carrileros, lo que nos hizo modificar. Se nos escapan tres puntos que hasta el 2-1, no lo imaginábamos”, explicó Milito.

Sin embargo, cuando un reportero le señaló que a él se le habían escapado los tres puntos, Milito interrumpió para corregir la apreciación y dejó claro que el empate también fue consecuencia de la reacción del rival

“Te corrijo, yo no dejé ir puntos. Yo quería los tres puntos, hay un rival que juega que después de un golazo se metieron al partido. Te lo digo porque siempre tienes ese tinte en tus preguntas”, respondió el estratega rojiblanco.

Más allá de la polémica en la conferencia, Milito también habló sobre Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes recibieron el llamado a la Selección Mexicana, y destacó el crecimiento que han mostrado ambos futbolistas con el Guadalajara.

“Los felicité a los dos porque lo han hecho muy bien en juveniles. Sandoval es muy importante en el equipo, al igual que Hugo, jugadores con mucho futuro. Es una gran satisfacción tanto como para ellos como para nosotros”, señaló.

El empate mantiene al Clásico Nacional como uno de los partidos de mayor intensidad del futbol mexicano.