Jugadores del América que perfilan a ser llamados por la Selección Mexicana de Rafa Márquez

La visita de Rafael Márquez en el América motiva a la plantilla azulcrema para retomar el protagonismo en la Selección Mexicana. Solamente un azulcrema llegó a la convocatoria final del Tricolor en la Copa del Mundo 2026.

Las ilusiones renovadas en el nuevo ciclo de la Selección cobijan amigablemente a Israel Reyes. El defensa central fue tomado en cuenta por el anterior seleccionador Javier Aguirre para la justa mundialista.

El central será uno de los convocados de Rafael Márquez, para la gira en Estados Unidos durante el presente mes y octubre. Tras el Mundial 2026, Israel acumula con la Selección Mexicana 38 partidos (2mil 321 minutos) y dos goles.

Los números corresponden a 18 partidos amistosos (1 gol), mientras que en torneos oficiales disputó ocho de Copa Oro, siete de Concacaf Liga de Naciones, cuatro por el Mundial 2026 y uno de Copa América.

Haremos una lista competitiva porque nos vamos a enfrentar a cuatro rivales que me gustan; pero será un equipo muy competitivo", anticipó Rafael Márquez durante su presentación en el CAR.

Los rivales para el arranque de Rafa Márquez como director técnico de la Selección Mexicana serán los representativos de Colombia (26 de septiembre, en Baltimore), Perú (29 de septiembre, New Jersey), Estados Unidos (3 de octubre, Phoenix), y Chile (6 de octubre, Los Ángeles, California).

Rafael Márwquez y su cuerpo técnico en la Selección Mexicana observan el entrenamiento de las Águilas del América. Christian Mendoza/ Excélsior

Violante y 'Chiquito' Sánchez se aferran

Isaías Violante y Erick Sánchez buscarán retornar a la Selección tras breves apariciones en el ciclo anterior de Javier Aguirre.

Violante tiene solamente un partido con el Tri mayor, la victoria de 2-0 de México sobre Ghana, el 22 de mayo pasado en el amistoso celebrado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla (28 minutos).

Pese a quedar descartado de la lista final del Mundial, el volante derecho acudió de último minuto a la concentración del Centro de Alto Rendimiento (CAT) como sparring.

Por su parte, ‘el Chiquito’ Sánchez ostenta un amplio registro de participaciones con el Tricolor: 20 de sus 38 juegos han sido amistosos, para un total de mil 655 minutos de acción.

Entre altibajos, el futbolista de 26 años trabaja en volver a su mejor versión bajo el mando de un viejo conocido, el técnico Guillermo Almada.

Sorpresa en la portería: Rodolfo Cota

La portería será una de las sorpresas de la lista que conforma Rafael Márquez. Con Raúl ‘Tala’ Rangel (Chivas) como titular indiscutible y Carlos Acevedo (Santos) el suplente ideal, el tercer cancerbero perfila al meta del América, Rodolfo Cota.

Con 39 años, Cota brindará experiencia a la gira de Márquez, con el que compartió vestidor en Selección Mexicana durante la Copa Confederaciones del 2017.

Anhelan su regreso a una convocatoria

Luis Ángel Malagón figuraba en el proceso de Javier Aguirre, pero una lesión en la Concacaf Champions Cup, en marzo pasado, lo descartó el sueño mundialista. Con ‘Tala Rangel en gran momento, ‘el señor de la Noche’ se proyectaba como el meta suplente.

El sueño sigue ardiendo. Poco a poco ha vuelto a la actividad. Por ahora con la Sub-21 del América, pero es cuestión de recuperar la titularidad del marco azulcrema para ser tomado en cuenta a la par del portero de las Chivas.

Malagón ha tenido un proceso con la Selección Mexicana desde la Sub-21. Con la mayor registra 19 apariciones, con Diego Cocca como el entrenador que lo debutó en el 2023. De sus encuentros, ocho han sido amistosos, ha recibido 14 goles en contra, pero en 11 ocasiones fue imbatido.

Jugadores del América que en su momento han sido materia de Selección, los defensas Kevin Álvarez (16 partidos con Selección, dos en el Mundial 2022 de Qatar), Dagoberto Espinoza (llamados con Sub-20 y Sub-23) y Ramón Juárez (dos amistosos con el tri mayor).

Los laterales Álvarez y Dagoberto son titulares recurrentes. Ramón Juárez entrará en un nuevo nivel de exigencia, una vez que los centrales recién fichados en el América, el argentino Santiago Ramos Mingo y el uruguayo Santiago Bueno, se adapten al sistema de juego de Almada.