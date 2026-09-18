¿Le cierran las puertas de la Selección? Henry Martín reveló detalles de su charla con Rafa Márquez 

Henry Martín extraña envolverse con la playera de la Selección Mexicana. El delantero de 33 años no pierde la ilusión de retornar a un escenario en el que represente a su país. Su esperanza se alimenta después de la breve charla que sostuvo con el seleccionador Rafael Márquez en su visita a Coapa.

"El otro día estuvimos platicando con Rafa Márquez, no me dijo que 'de plano y ya ni lo pienses', al contrario, yo siempre tengo la ilusión de representar al país, es el más grande orgullo que puedas tener como deportista y es lo que todos queremos", anticipó Henry Martín de aquella vuelta del cuerpo técnico del Tricolor al entrenamiento de las Águilas.

Sin embargo, el delantero del América es consciente de que todo está en sus manos, pese a la enorme competencia que hay en la delantera de la Selección Mexicana con elementos que militan en el extranjero: Raúl Jiménez (Wolverhampton), Santiago Gimenez (Porto) y Armando 'Hormiga' González.

"Pero ahora lo que yo pienso es recuperar mi nivel, de estar en el mejor momento como lo estuve en un tiempo".

En el escenario americanista, Henry Martín también valora la competencia interna, para sobresalir como hace unos torneos, en los que logró un título de goleo individual y acomodarse entre los goleadores históricos del club.

"Ahora con la llegada de Miguel Borja, la competencia interna es más, porque hace que no te relajes en un solo momento".

Con la Selección Mexicana, Henry Martín ostenta un registro de 46 partidos y 11 anotaciones (tres de sus goles a lo largo de 20 duelos amistosos). Incluso disputó un Mundial, el de Qatar 2022 (dos partidos y un gol ante Arabia Saudita).

“No sé si tanto mirar el tema Selección, eso ya es punto y aparte. Son gustos de diferentes entrenadores. Puede llegar un entrenador que le gusten más jugadores de aquí o allá, eso da igual. Nosotros nos preocupamos por lo de adentro, sabemos que nuestros jugadores tienen mucha calidad, pueden competir contra quien sea y mañana es el día también para salir y demostrarlo”, remató el delantero de las Águilas, en la previa del Clásico de México contra el Guadalajara.

Y para este juego del Clásico de México, se espera la visita del entrenador de la Selección Mexicana, Rafael Márquez, y su cuerpo técnico.

Cabe destacar que de América, Rafa Márquez contempló a tres elementos para la siguiente fecha FIFA: Israel Reyes, Alan Cervantes e Isaías Violante. Mientras que, del Guadalajara, el seleccionador llamó a seis jugadores rojiblancos: Raúl Rangel (portero), Diego Campillo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Roberto Alvarado, además del sparring Sub-20 Yohan Orozco (defensa).