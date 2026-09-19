¡Aquí vamos! Javier 'Vasco' Aguirre tiene un principio de acuerdo para dirigir al Valencia

El experimentado director técnico mexicano, Javier "Vasco" Aguirre, está listo para una nueva aventura en el Viejo Continente. De acuerdo con información del periodista especializado en fichajes, Fabrizio Romano, el estratega azteca tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia CF en LaLiga de España.

El 'Vasco', quien viene de comandar a la Selección Mexicana, viajará a suelo ibérico en las próximas horas para afinar los últimos detalles fiscales, formalizar la documentación y estampar su firma. La directiva de los 'Che' planea aprovechar el próximo parón por la fecha internacional para que el estratega mexicano se integre de inmediato a la disciplina en Mestalla.

Las condiciones del contrato en Mestalla

La vinculación contractual pactada entre la directiva blanquinegra y el entrenador mexicano se extenderá, en primera instancia, por lo que resta de la temporada (nueve meses). Sin embargo, la directiva comandada por Braulio Vázquez ha puesto sobre la mesa una cláusula de renovación automática por un año más.

Dicha extensión se activará si el mexicano cumple con un objetivo sumamente ambicioso: clasificar al Valencia a la UEFA Champions League. Aunque Aguirre busca variables más sencillas, las negociaciones avanzan positivamente. El cuerpo técnico del mexicano incluiría a sus hombres de confianza, Toni Amor y el preparador físico Pol Lorente, quien deberá desvincularse de la Selección de México.

La misión: Rescatar al Valencia de la quema

La tarea no será sencilla. El "Vasco" Aguirre asume las riendas de un vestuario golpeado tras la reciente salida de Carlos Corberán. El propósito urgente es rescatar al cuadro valenciano de una severa crisis de resultados y alejar al equipo de la zona baja de la tabla general de LaLiga.

Cabe destacar que el estratega azteca no estará en el banquillo para el próximo compromiso liguero del Valencia contra la Real Sociedad, dejando la responsabilidad interina a Óscar Sánchez mientras se cierra el papeleo.

El Rey de las salvaciones en España

Con este movimiento, Javier Aguirre consolida su jerarquía en una competencia que conoce a la perfección. El Valencia se convertirá oficialmente en el séptimo club español en la exitosa trayectoria del timonel mexicano, sumándose a su histórico andar por los banquillos de:

Osasuna

Atlético de Madrid

Real Zaragoza

Espanyol

Leganés