Video: Violencia mancha el Clásico de México; aficionados del América pelean entre ellos

El vibrante empate entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara (2-2) fue manchado por la violencia afuera del Estadio Banorte.

Frente a calzada de Tlalpan y de uno de los accesos del estadio, un grupo de aficionados del América protagonizó una batalla campal.

La riña comenzó entre un puñado de fanáticos azulcrema en aparente estado de ebriedad, justo a un costado de una patrulla de la SSC-CDMX. La nula intervención de la policía derivó en que más personas alimentaran la riña y el caos reinara.

Minutos después arribaron más policías para calmar los ánimos, pero los empujones y golpes continuaron entre los descontrolados americanistas.

Dentro del estadio Banorte también se registraron conatos de bronca. Videos en redes sociales dieron testigo de discusiones en las gradas y detenciones en las rampas del recinto.

El Clásico de México agotó sus localidades. De acuerdo con cifras oficiales del estadio, el aforo se contabilizó en 72 mil 900 personas, mientras que el operativo de seguridad "Estadio Seguro" fue de 2 mil 362 efectivos.