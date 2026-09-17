Sorpresas y ausencias: La primera convocatoria de Rafa Márquez en la Selección Mexicana

La era de Rafael Márquez en la Selección Mexicana arranca con la base del proceso mundialista anterior, en la que destaca la presencia de Álvaro Fidalgo, Obed Vargas, Gilberto Mora y Armando González; sin embargo, las ausencias son notables al tratarse de referentes que militan en el extranjero, los casos de Edson Álvarez, Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

La Selección Mexicana tiene lista su convocatoria para los duelos amistosos de la Fecha FIFA. El 26 de septiembre, el debut de Rafa Márquez como seleccionador será ante Colombia (Baltimore).

El 29 de septiembre la gira hará escala en New Jersey, para enfrentar a la Selección de Perú. Después el choque será contra Estados Unidos el 3 de octubre (Phoenix) y contra Chile el 5 de octubre (Los Ángeles).

De Europa, Rafa Márquez contará con los defensores Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv) y Mateo Chávez (AZ Alkmaar); los mediocampistas Álvaro Fidalgo (Betis), Obed Vargas (Atlético de Madrid) y Luis Chávez (Dinamo de moscú), además de los delanteros Santiago Gimenez (Porto) y Armando ‘Hormiga’ González (Olympiacos).

La sorpresas

De la Liga MX, los sorpresivos llamados fueron Víctor Guzmán, defensa del Monterrey, Jéremy Márquez, de Cruz Azul, Everardo López, defensa del Toluca, y Alan Cervantes, contención del América.

Del Viejo Continente se verá el retorno al Tricolor de Álex Padilla. El portero del Athletic Club y ex de los Pumas se unirá como tercer portero con Raúl 'Tala' Rangel y Óscar 'el Gato' García, otra de las sorpresas en la lista.

El llamado que divide opiniones es el de Hirving 'Chucky' Lozano. El atacante de Los Ángeles Galaxy está dispuesto a reaparecer con el Tricolor.

Ausencias en la Selección Mexicana

La primera lista de Rafa Márquez como entrenador no es del todo la ideal. La delantera no tendrá a los referentes europeos.

Raúl Jiménez se cayó de los planes de Rafa Márquez por resultar con una dolencia en su último juego con el Wolverhampton.

También por cuestiones físicas, el delantero Julián Quiñones. El colombiano naturalizado mexicano llevará su recuperación con el Al Qadsiah.

El mediocampista Edson Álvarez busca resolver su situación deportiva al no tener actividad con el West Ham United. De igual manera, los escándalos extra-cancha lo alejan.

Lista completa de la Selección Mexicana

PORTEROS

Raúl Rangel (Chivas)

Alex Padilla (Athletic Club)

Oscar García (León)

DEFENSAS

Jorge Sánchez (Atlas)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (AméricA)

César Montes (Lokomotiv)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

Víctor Guzmán (Monterrey)

Everardo López (Toluca)

Johan Váquez (Genoa)

Diego Campillo (Chivas) *Reporta a la concentración en New Jersey

MEDIOS

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Chávez (Dinamo de Moscú)

Obed Vargas (Atlético de Madrid)

Jéremy Márquez (Cruz Azul)

Orbelín Pineda (Monterrey)

Álvaro Fidalgo (Betis)

Alan Cervantes (América)

Denzell García (FC Juárez)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Romo (Chivas) *Reporta a la concentración en New Jersey

DELANTEROS

Roberto Alvarado (Chivas)

Hirving Lozano (LA Galaxy)

Santiago Gimenez (Porto)

Armando González (Olympiacos)

Germán Berterame (Inter de Miami)

Hugo Camberos (Chivas) *Reporta a la concentración en New Jersey

Santiago Sandoval (Chivas) *Reporta a la concentración en New Jersey

Isaías Violante (América) *Reporta a la concentración en New Jersey

¿Quiénes reportarán directamente en el CAR?

Cabe destacar que lo apretado del calendario de la Liga MX condicionará el arribo de diversos jugadores a la concentración en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). La mayoría reportará a partir de este domingo 20 de septiembre, el resto lo hará en Estados Unidos después de jugar la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 (a disputarse del 25 al 27 de septiembre).

El defensa Diego Campillo (Chivas), el medio Luis Romo (Chivas) y los delanteros (Hugo Camberos (Chivas), Santiago Sandoval (Chivas) e Isaías Violante (América) reportarán en la concentración de la Selección en New Jersey, para el cotejo con Perú.

La Selección Mexicana tendrá sparring de la Sub-20

Para cubrir los espacios de quienes reportarán hasta territorio estadounidense, la Selección Mexicana incluyó para los entrenamientos en el CAR a elementos de la Sub-20, protagonistas del reciente campeonato que se conquistó de la Concacaf, en el que se consiguieron los boletos a Juegos Olímpicos y al Mundial de la categoría a disputarse el año próximo.

Los elegidos por el cuerpo técnico de la Selección Mexicana son: Yohan Orozco (defensa de Chivas), Juan Echivelstre (defensa de Santos Laguna) y Henrique Simeone (mediocampista de Tigres).