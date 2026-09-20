América cumplirá más de 1 año sin saber lo que es ganar un Clásico ante Chivas, Cruz Azul o Pumas

América se convirtió en un equipo sumamente emotivo que durante los últimos minutos reacciona y se acerca al marcador ante Chivas, Cruz Azul o Pumas, sin embargo, las Águilas ya no conocen lo que es ganar en sus Clásicos, sumando 8 en fila sin victoria y cumpliendo 1 año sin vencer a sus rivales más importantes.

Desde el tramo final de la etapa de André Jardine en las Águilas y este nuevo proyecto con Guillermo Almada como mandamás en América, la escuadra 16 veces campeón del futbol mexicano se encuentra en una racha poco vista, cifra que los hará sumar -al menos- 1 año sin conocer la victoria en los Clásicos.

La última vez que América ganó un Clásico fue el sábado 27 de septiembre ante Pumas, día en el que los entonces dirigidos por André Jardine derrotaron 4-1 a los universitarios en el Estadio Ciudad de los Deportes en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Alejandro Zendejas celebra gol con América ante Keylor Navas durante Clásico Capitalino. Mexsport

Los últimos 8 Clásicos sin victoria de América

Con un balance de 4 derrotas y 4 empates en sus últimos 8 Clásicos, estos son los compromisos ante Chivas, Cruz Azul y Pumas en los que las Águilas no han logrado imponer condiciones, sin importar si los disputan en calidad de local o visitantes:

1. Cruz Azul 2-1 América / Jornada 13, Apertura 2025.

2. Chivas 1-0 América / Jornada 6, Clausura 2026.

3. Pumas 1-0 América / Jornada 12, Clausura 2026.

4. América 1-1 Cruz Azul / Jornada 14, Clausura 2026.

5. América 3-3 Pumas / Cuartos de Final ida, Clausura 2026.

6. Pumas 3-3 América / Cuartos de Final vuelta, Clausura 2026.

7. Cruz Azul 4-3 América / Jornada 8, Apertura 2026.

8. América 2-2 Chivas / Jornada 9, Apertura 2026.

De la racha de 8 partidos sin victorias en los Clásicos, 6 corresponden a la gestión de André Jardine, 2 a la de Almada. Mexsport

América buscará romper racha ante Pumas

Será este domingo 27 de septiembre de 2026 cuando América cumplirá un año sin obtener una victoria en los Clásicos, racha que intentarán romper en la Jornada 16 del Apertura 2026 cuando visiten la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

Debido al calendario del semestre en México, América superará el año sin imponer condiciones ante Chivas, Cruz Azul o Pumas, por lo que el sábado 7 de noviembre intentarán romper con esta racha negativa cuando se midan a los universitarios en su feudo.

Para ese momento de la temporada, Águilas y universitarios estarán definiendo si clasifican a la Liguilla del Apertura 2026 o mejoran su posición en la tabla de posiciones con la intención de recibir los Cuartos de Final de vuelta en casa y contar con la ventaja en caso de empate global, por lo que el Clásico Capitalino vivirá una tensión especial por la relevancia del duelo y la presión extra para los hoy comandados por Guillermo Almada.

Con solamente el 26.30%, Pumas es el equipo con peor promedio de asistencia en el Apertura 2026 de Liga MX. Mexsport

BFG