F1 2026: "Checo" Pérez sufre problemas el miércoles en los test de Bahréin y finaliza último

Sergio “Checo” Pérez tuvo una primera jornada complicada en la segunda semana de los test en Bahréin, luego de que su turno en Cadillac, en la parte inicial, se vio recortado por fallas en el monoplaza; esto mientras los motores Mercedes volvieron a demostrar ser la fuerza dominante.

“Checo” Pérez presentó fallas en los sensores del monoplaza, por lo que pasó gran parte de la mañana en el garaje, completando apenas 24 vueltas. Pérez finalizó en la última posición de esa tanda con un tiempo de 1m38s191, situándose a más de cuatro segundos del líder antes de entregar el coche a Valtteri Bottas.

Mercedes controla el miércoles en Bahréin

Mientras que los rivales están buscando que las normativas referentes a la unidad de potencia se modifiquen a mitad de temporada para intentar reducir la ventaja de Mercedes, la firma alemana dominó la sesión con George Russell quien, durante la última hora, consiguió un tiempo de 1m33.459s para superar por 0.010s lo hecho previamente por el McLaren de Oscar Piastri.

Russell logró 76 giros, la mayor cantidad del día, seis más que el australiano. Charles Leclerc se ubicó en la tercera posición a 0.280s de lo hecho por Russell, seguido por Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli en quinto. En total, cuatro motores Mercedes en el top cinco.

Lewis Hamilton tomó el relevo en Ferrari en la tarde finalizando séptimo luego de perder más de una hora en el garaje. Con 21 coches en la pista, Sergio Pérez finalizó en el puesto 21, detrás de Valtteri Bottas. El finlandés cronometró 1m36.798s con gomas medias, mientras que el mexicano su tiempo lo hizo con los neumáticos duros

¿A qué hora prueba Sergio Pérez en Bahréin el jueves 19 de febrero de 2026?

Para este jueves, Checo Pérez tomará los controles del Cadillac en la tarde, después de las 06:00 horas tiempo del centro de México. La sesión puede ser vista en directo por el servicio de streaming de F1 TV.

Resultados test Bahréin 18 de febrero de 2026

1 - George Russell - Mercedes - 1:33.459

2 - Oscar Piastri - McLaren - 1:33.469

3 - Charles Leclerc - Ferrari - 1:33.739

4 - Lando Norris - McLaren - 1:34.052

5 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:34.158

6 - Isack Hadjar - Red Bull - 1:34.260

7 - Lewis Hamilton - Ferrari - 1:34.299

8 - Carlos Sainz - Williams - 1:35.113

9 - Franco Colapinto - Alpine - 1:35.254

10 - Gabriel Bortoleto - Audi - 1:35.263

11 - Alexander Albon - Williams - 1:35.690

12 - Liam Lawson - Racing Bulls - 1:35.753

13 - Oliver Bearman - Haas - 1:35.778

14 - Pierre Gasly - Alpine - 1:35.898

15 - Lance Stroll - Aston Martin - 1:35.974

16 - Esteban Ocon - Haas - 1:36.418

17 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1:36.536

18 - Nico Hulkenberg - Audi - 1:36.741

19 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:36.769

20 - Valtteri Bottas - Cadillac - 1:36.798

21 - Sergio Pérez - Cadillac - 1:38.191