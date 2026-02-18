F1 2026: "Checo" Pérez sufre problemas el miércoles en los test de Bahréin y finaliza último
Día difícil para Sergio "Checo" Pérez en Bahréin por fallas en su Cadillac, mientras Mercedes impone su ley en la pretemporada.
Sergio “Checo” Pérez tuvo una primera jornada complicada en la segunda semana de los test en Bahréin, luego de que su turno en Cadillac, en la parte inicial, se vio recortado por fallas en el monoplaza; esto mientras los motores Mercedes volvieron a demostrar ser la fuerza dominante.
“Checo” Pérez presentó fallas en los sensores del monoplaza, por lo que pasó gran parte de la mañana en el garaje, completando apenas 24 vueltas. Pérez finalizó en la última posición de esa tanda con un tiempo de 1m38s191, situándose a más de cuatro segundos del líder antes de entregar el coche a Valtteri Bottas.
Mercedes controla el miércoles en Bahréin
Mientras que los rivales están buscando que las normativas referentes a la unidad de potencia se modifiquen a mitad de temporada para intentar reducir la ventaja de Mercedes, la firma alemana dominó la sesión con George Russell quien, durante la última hora, consiguió un tiempo de 1m33.459s para superar por 0.010s lo hecho previamente por el McLaren de Oscar Piastri.
Russell logró 76 giros, la mayor cantidad del día, seis más que el australiano. Charles Leclerc se ubicó en la tercera posición a 0.280s de lo hecho por Russell, seguido por Lando Norris y Andrea Kimi Antonelli en quinto. En total, cuatro motores Mercedes en el top cinco.
Lewis Hamilton tomó el relevo en Ferrari en la tarde finalizando séptimo luego de perder más de una hora en el garaje. Con 21 coches en la pista, Sergio Pérez finalizó en el puesto 21, detrás de Valtteri Bottas. El finlandés cronometró 1m36.798s con gomas medias, mientras que el mexicano su tiempo lo hizo con los neumáticos duros
¿A qué hora prueba Sergio Pérez en Bahréin el jueves 19 de febrero de 2026?
Para este jueves, Checo Pérez tomará los controles del Cadillac en la tarde, después de las 06:00 horas tiempo del centro de México. La sesión puede ser vista en directo por el servicio de streaming de F1 TV.
Resultados test Bahréin 18 de febrero de 2026
2 - Oscar Piastri - McLaren - 1:33.469
3 - Charles Leclerc - Ferrari - 1:33.739
4 - Lando Norris - McLaren - 1:34.052
5 - Kimi Antonelli - Mercedes - 1:34.158
6 - Isack Hadjar - Red Bull - 1:34.260
7 - Lewis Hamilton - Ferrari - 1:34.299
8 - Carlos Sainz - Williams - 1:35.113
9 - Franco Colapinto - Alpine - 1:35.254
10 - Gabriel Bortoleto - Audi - 1:35.263
11 - Alexander Albon - Williams - 1:35.690
12 - Liam Lawson - Racing Bulls - 1:35.753
13 - Oliver Bearman - Haas - 1:35.778
14 - Pierre Gasly - Alpine - 1:35.898
15 - Lance Stroll - Aston Martin - 1:35.974
16 - Esteban Ocon - Haas - 1:36.418
17 - Fernando Alonso - Aston Martin - 1:36.536
18 - Nico Hulkenberg - Audi - 1:36.741
19 - Arvid Lindblad - Racing Bulls - 1:36.769
20 - Valtteri Bottas - Cadillac - 1:36.798
21 - Sergio Pérez - Cadillac - 1:38.191
22 - Max Verstappen - Red Bull - S/T