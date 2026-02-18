NFL México 2026: Los 49ers regresan al Estadio Azteca para inaugurar una nueva era

La National Football League y los 49ers de San Francisco anunciaron oficialmente que la franquicia jugará un partido de temporada regular en la Ciudad de México durante la campaña 2026, programado para celebrarse en el reinaugurado Estadio Azteca. El retorno del futbol americano profesional a la capital mexicana se produce tras tres años de ausencia debida a las obras de remodelación del inmueble, que detuvieron las visitas internacionales de la liga y ahora permiten reanudar la serie de juegos en la capital de nuestro país.

La última vez en 2022 y los precedentes

San Francisco visitó México en 2022 y consiguió una victoria contundente 38-10 sobre los Cardinals en el Estadio Azteca, un duelo transmitido en Monday Night Football que dejó gratos recuerdos entre la afición local. La presencia de los 49ers en la capital no es nueva. La franquicia ha sido parte de momentos históricos en la relación NFL–México, y su regreso refuerza el interés sostenido de la liga en este mercado, considerado el mayor fuera de Estados Unidos. Los 49ers fueron parte de la primera comitiva que cruzó el sur del río Bravo para sostener un juego oficial en 2005.

Estamos encantados de regresar a México y jugar ante una de las aficiones más apasionadas de la liga", declaró Al Guido, director ejecutivo de los San Francisco 49ers. "Después de dos experiencias inolvidables en 2005 y 2022 en la Ciudad de México, nos entusiasma reencontrarnos con los Mexican Faithful y esperamos con ansias la energía que aportará la afición local para crear una verdadera ventaja de local para nuestro equipo en el extranjero".

Remodelaciones frenaron el regreso

Las obras de modernización del Estadio Azteca diseñadas para actualizar instalaciones, mejorar seguridad, visibilidad y servicios de espectador de cara a la Copa Mundial de la FIFA, provocaron la suspensión temporal de la programación internacional en la Ciudad de México. Con la conclusión de los trabajos y la reinauguración oficial del coloso, la NFL retoma su compromiso plurianual de disputar juegos en la capital mexicana (2026–2028), aprovechando la infraestructura renovada y la pasión de la afición.

Estamos encantados de recibir a los 49ers una vez más en la Ciudad de México para el Juego de la NFL México 2026", declaró el Director General de la NFL, Arturo Olive. "Regresar al Estadio Banorte demuestra nuestro firme y continuo compromiso con México. Pocos lugares generan la energía que vemos aquí, y esperamos regresar a un país que juega un papel tan importante en el crecimiento de nuestro deporte".

Purdy y Warner volverán a la capital

El roster de los 49ers llegará con nombres destacados que los aficionados mexicanos están deseosos de ver en vivo. Entre ellos destacan el quarterback Brock Purdy y el linebacker Fred Warner, pilares del equipo que podrían ayudar a generar una atmósfera de “home-field advantage” para la franquicia en suelo extranjero. Además del atractivo deportivo, la visita incluirá actividades de compromiso con la comunidad, eventos de promoción y programas de desarrollo de NFL Flag.

¿Quién será el rival?

Aunque la franquicia anfitriona está confirmada, la NFL anunciará el rival, la fecha exacta y el horario al revelar el calendario de la temporada 2026. Los rivales de visitantes de los 49ers en 2026 son:

Cardinals

Rams

Seahawks

Broncos

Raiders

Eagles

Commanders

Dolphins

Vikings

La selección final tomará en cuenta viajes, compromisos internacionales (los 49ers también jugarán un partido en Australia contra los Rams ese año) y la estrategia de la liga para maximizar audiencia y logística.

El anuncio forma parte de una estrategia global de la NFL para consolidar mercados internacionales mediante compromisos plurianuales, presencia de oficinas locales y programas de base (NFL Flag, desarrollo juvenil y eventos comunitarios). La reanudación de juegos en el Estadio Azteca reafirma la apuesta por México, país con la mayor base de aficionados de la NFL fuera de Estados Unidos y con una relación histórica con la liga.