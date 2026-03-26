Camino al Mundial 2026: ¿Podrá Memo Ochoa recuperar el puesto ante el Tala Rangel?

Grita Guillermo Ochoa en el calentamiento de la Selección Mexicana. Se oye fuerte y claro cuando salta su "es mía", y descuelga el balón.

Por un lado tiene a Carlos Acevedo, el tercer guardameta y por el otro a Raúl Tala Rangel, quizá el más beneficiado en que el destino haya quitado de la carrera a Luis Ángel Malagón.

Ochoa sin embargo, persigue otros retos, jugar su sexto Mundial. Siendo dueño de un palmarés fantástico, aún no es seguro que sea inamovible, por mucho que Javier Aguirre lo haya llamado en estos partidos de suma importancia ante Portugal y Bélgica.

Memo es un portero en activo, lleva muchos años fuera de la Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno de juego, un referente del futbol mexicano, tengo a dos, él y Rafa Márquez, los pongo de ejemplo, lo quiero ver y punto".

OCHOA SIGUE SIENDO EL MISMO EN EL TRI

Memo Ochoa es buen compañero. Saluda a Carlos Acevedo y choca las palmas enguantadas, lo mismo hace con Tala Rangel, acaso al portero de Chivas lo presiona un poco más, "tirale más rápido", cuando están practicando los centros entre los tres, pero al final le palmea la espalda.

Raúl Tala Rangel lleva la cabeza adelante en la carrera por la portería del Tri. Mexsport

En medio de ellos Joseba Ituarte paradójicamente corrige más veces a Memo Ochoa, aunque nada del otro mundo.

"Memo como siempre es una parte fundamental en el vestidor, viene como si fuera el primer día, entiende todo el concepto de disciplina. Por ahora, el Mister quiere verlo más, porque sabe que la competencia en la liga de Chipre no es tan fuerte, así que prefiere ir a lo que tiene en la cabeza, que es Raúl Rangel para parar, pero todo depende de estos días de entrenamiento", comentan fuentes de la Selección Mexicana.

LOCO ABREU PIDE VALORAR A MEMO OCHOA

El entrenador de los Xolos de Tijuana, Sebastián Abreu, jugó seis meses junto a Ochoa cuando el portero tenía 18 años e iba iniciando un camino que hoy parece confluir en un sexto Mundial.

El Loco es sabio, tiene la palabre precisa y habla de futbol como quien se toma una cerveza con un amigo enuna taberna. Explícito y sencillo, dice que los mexicanos no disfrutan de las cosas lindas que tiene este juego como poder presumir que un mexicano tendría seis Copas del Mundo.