¿Por qué sigue Ochoa en el Tri? Javier Aguirre revela su polémico método para convocarlo

El nombre del portero mexicano Guillermo Ochoa ha sido un tema muy criticado durante las últimas semanas; por un lado existe quienes defienden que el histórico portero debe ser convocado para el Mundial 2026 por su experiencia, mientras que por el otro hay quienes critican el tener a un jugador que ha recibido una importante cantidad de goles en la Liga de Chipre.

Para los partidos ante Portugal y Bélgica, Memo Ochoa se encuentra convocado y Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, defendió este llamado señalando que tiene mucho por aportar. “Lo de Memo es un portero que está en activo, está compitiendo, lleva muchos años fuera de nuestra Liga MX, es un jugador que nos ayuda dentro y fuera del terreno, es un referente del futbol mexicano. Tengo aquí dos: Rafa Márquez y él”.

Aguirre agregó que la trayectoria del jugador del América debe servir como inspiración para las nuevas generaciones sobre el lugar que deben plantearse ocupar en la historia del futbol mexicano.

“Alguna vez vino Andrés Guardado en su despedida. Yo le decía a los jugadores: ‘estos tres han hecho historia en el futbol mexicano’,” indicó el estratega haciendo referencia al peso y experiencia con lo que contribuyen. “Ochoa está activo, está trabajando. Lo quiero ver”.

La clave para seleccionar jugadores

Para Javier Aguirre el llamar a un jugador a la selección no solo depende del rendimiento e, incluso, admite que hay ocasiones en que algunas decisiones pueden ser cuestionadas por el nivel, pero explicó que existe un “sentimiento” que no se aprende en los cursos ni libros que dictan a un entrenador a decantarse por un jugador sobre otro.

“Hay ocasiones en que dices este, a la hora de la verdad va a estar; le pega peor que este, corre menos que aquel, pero va a estar; necesita estar en el campo de juego”, explicó. Aguirre incluso señaló que esas sensaciones de que un jugador debe estar en su equipo lo observa desde el modo “que entona el himno, el modo de vestirse la camiseta”, pero también es clave que “entiendan el juego, lo que es ser mexicano, que entiendan lo que es representar a un país en un Mundial y encima en tu casa”.