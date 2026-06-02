Rival de México: Chequia inicia entrenamientos en Nueva York para el Mundial 2026

Los rivales de México en la próxima Copa del Mundo de la FIFA 2026 siguen alistándose y, luego de que Sudáfrica y Corea del Sur anunciaron tener equipos completos, ahora es la Selección de Chequia quien este martes inició trabajo formal en Estados Unidos de cara a su último partido de preparación antes de iniciar las actividades del Grupo A.

El representativo de Chequia aterrizó en Nueva York durante las primeras horas del lunes para afrontar la fase de aclimatación y encarar un compromiso amistoso ante su similar de Guatemala en las instalaciones del Red Bull Arena el próximo 5 de junio. La selección llegó en un vuelo que hizo escala en Irlanda, con un viaje extenso, por lo que el primer día, tras haber descansado unas horas, se realizó una rutina de gimnasio de baja intensidad.

Este martes la situación ya fue diferente con la escuadra informando en su cuenta de X que partían a primera hora para su primer entrenamiento: “¡Nos vamos al primer entrenamiento intenso en suelo americano!” escribían en su cuenta de la red social.

El plan del cuerpo técnico liderado contempla una estancia posterior en la localidad de Dallas, ciudad elegida como el búnker de operaciones para el resto de la competencia oficial. La escuadra europea es la única que no eligió México como sede de su búnker en la fase de grupos. Sudáfrica estará en Pachuca en las instalaciones de los Tuzos, mientras que Corea del Sur, que por ahora se encuentra en Estados Unidos, se mudará en los próximos días a Guadalajara para ocupar Verde Valle de las Chivas del Guadalajara.

El calendario del Grupo A para Chequia

Este certamen representa el retorno de la escuadra de Chequia a una justa mundialista tras una ausencia de dos décadas.

Su participación dentro del Grupo A arrancará de manera formal el próximo 11 de junio, fecha en la que sostendrán su primer partido frente a Corea del Sur en la sede de Guadalajara para después enfrentar a Sudáfrica el 18 de junio y cerrar su participación en el Estadio Ciudad de México el 24 de junio ante la Selección Mexicana.