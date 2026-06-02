Palcohabientes no han recibido sus boletos para el Mundial 2026 y dudan que FIFA cumpla 

La situación de los dueños de palcos en el Estadio Ciudad de México sigue sin resolverse a casi una semana del partido inaugural entre México y Sudáfrica; por eso, en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, Roberto Ruano, llamó a las autoridades a intervenir para que se destrabe el asunto.

En su noticiero en Grupo Fórmula, Gómez Leyva recordó que el día lunes, Jurgen Mainka, director de FIFA en México, había dicho —a pregunta expresa sobre el avance del tema de los palcos y plateas en el Estadio Ciudad de México—: “Lo estamos viendo”, esto durante un evento oficial organizado en conjunto entre el organismo rector del futbol y el Gobierno de la Ciudad de México, comentario que se hizo público en un video en redes sociales pero que, después, fue borrado.

Sin embargo, Roberto Ruano señaló que la situación no ha avanzado y calificó el trato que ha mostrado la FIFA hacia ellos como “una falta de respeto”, y señaló que es como “un insulto a todos los palco y platehabientes su respuesta”.

El representante de los dueños de palcos indicó que en el pasado “desde meses antes teníamos nuestros boletos y ahora faltando 10 días. El señor (Mainka) dice que lo están viendo, yo no sé dónde están y viene de un evento con autoridades”, esto en entrevista con Ciro Gómez Leyva al tiempo que pidió a la representante de México ante la FIFA para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas, que actuara.

“¿Dónde está Gabriela Cuevas? ¿Qué está haciendo? Está poniendo en riesgo la reputación de México, porque nosotros no nos vamos a quedar callados, esto es muy grave, un atropello a las leyes y FIFA burlándose de las leyes mexicanas, es increíble”.

Amparo de los palcohabientes del Estadio Banorte contra FIFA. Foto: Christian Mendoza

¿Accederán al Estadio Ciudad de México los dueños de los palcos?

Roberto Ruano destacó que, si bien tienen medidas cautelares que les protegen sus derechos ante las restricciones de la FIFA, considera que el organismo rector del futbol podría no respetar la ley en México. “Bendito Dios, tenemos la medida cautelar del juez que nos dice que podemos entrar con nuestros títulos. No creo que vayan a respetarla estos cuates, porque ya vimos que cuando les conviene piden el apoyo de Profeco para cuidar sus marcas, pero cuando les afecta, están viendo cómo pisotean las leyes mexicanas. Todo es negocio para ellos”.

En meses pasados se había informado que FIFA y Grupo Ollamani habían llegado a un arreglo para que los dueños de palcos y plateas pudieran acceder al Mundial 2026 respetando los títulos originales, esto a cambio de un pago de mil millones de pesos.