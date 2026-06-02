Ni cárteles ni miedo: Tijuana, la casa de Irán en el Mundial 2026

Antes de hablar de futbol, hoteles o centros de entrenamiento, medios de comunicación iraníes redujeron a Tijuana a tres palabras: “cárteles”, “violencia” e “inseguridad”. Incluso, cuestionan si la Selección de Irán está segura en la ciudad fronteriza.

Mientras esos prejuicios viajaban a 13 mil kilómetros de distancia, la realidad ya había tomado una decisión. Irán eligió un hogar. Uno muy similar al suyo.

Ningún país del mundo está completamente libre de problemas de seguridad o crimen organizado. Estados Unidos, Francia, Reino Unido y diversas ciudades europeas también enfrentan crisis de inseguridad.

Su ubicación estratégica respecto a Los Ángeles, ciudad donde la Selección de Irán disputará dos de sus compromisos mundialistas, es un punto clave. El trayecto terrestre entre ambas ciudades puede realizarse en aproximadamente tres horas, mientras que la conexión aérea es de menos de una hora. Sumado a que encuentran un cálido hogar para el Mundial.

“El mundial de 2026 tiene ese espíritu, permitir que nos conozcamos más allá de los estereotipos. Gracias por abrirnos las puertas del país y del corazón. Sabemos que México vive el fútbol de una manera única y para nosotros será un honor compartir esa experiencia con ustedes”, señala Mohammad Reza Gilani, director de comunicación de la Embajada de Irán en México.

Con una población cercana a los dos millones de habitantes y ubicada en la frontera, los tijuanenses prometen rendirse ante una selección acostumbrada a vivir bajo la sombra de prejuicios y marcada por el conflicto político con Estados Unidos.

Irán elogia las instalaciones de los Xolos de Tijuana Mexsport

“México es un país cálido y acogedor. La recepción que encontramos en Baja California fue extraordinaria y existe un genuino interés por recibir a nuestra selección nacional”, señaló el Embajador de la República Islámica de Irán en México, Abolfazl Pasandideh.

El embajador también resaltó el carácter hospitalario de los bajacalifornianos y las afinidades culturales que, a su juicio, podrían contribuir a que la delegación iraní encuentre un entorno cómodo y favorable durante su preparación.

La seguridad de las selecciones participantes no depende únicamente de una ciudad, sino del Estado mexicano en su conjunto, de las autoridades federales y también de los protocolos internacionales de la FIFA. México entiende perfectamente que el Mundial de 2026 representa una vitrina global y una cuestión de prestigio nacional.

Irán deberá regresar a México después de cada partido, evitando pernoctar en Estados Unidos y sumando horas de traslado durante el torneo. Sin embargo, confían en que la hospitalidad, tranquilidad y cercanía que encontrarán en territorio mexicano ayudarán a compensar el desgaste que implica esa logística.

“Lo importante para nuestra selección es jugar el Mundial. Tener una energía positiva y disfrutar de su estancia en México. Es una oportunidad para poder conocer más nuestras culturas y creencias”, señala Reza Gilani.