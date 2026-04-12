Seattle Sounders engañó a Obed Vargas con tal de que despreciara a México

Obed Vargas es la sensación de la Selección Mexicana en estas últimas convocatorias, sin embargo, Andrés Lillini reveló que el mediocampista estuvo cerca de no jugar para México tras mentiras de Seattle Sounders, quienes le escondían las convocatorias del Tri.

El nombre de Obed Vargas se comienza a conocer a nivel mundial por su traspaso al Atlético de Madrid y las buenas actuaciones que ha tenido al ser titular frente a Barcelona y Sevilla en LaLiga, solo que no todo fue miel sobre hojuelas para que el nacido en Alaska decidiera defender la playera Tricolor.

Haciendo su debut frente a Pumas en una Final de Concachampions, Andrés Lillini revela cómo fueron los primeros acercamientos con el mediocampista que hoy está ganándose un lugar en la lista final de México para el Mundial 2026:

Recién llegaba a la Selección y le mando una convocatoria a Seattle y Seattle nunca le avisa al chico (Obed Vargas); debuta profesionalmente contra Pumas en la final de Concachampions que gana Seattle y de ahí yo lo identifico”.

Obed Vargas fue convocado por Javier Aguirre a los partidos del Tri en Sudamérica, ganándose un sitio en los siguientes llamados. Mexsport

Intentando de nueva cuenta, Andrés Lillini insistió por el llamado de Obed Vargas, quien se mantenía firme con la Selección de Estados Unidos, solo que la respuesta por parte del club de la MLS se mantenía en la misma sintonía:

Lo vuelvo a convocar y Seattle tampoco me da respuesta, dice que no va a venir el jugador y me niegan la convocatoria”, mencionó para entrevista con César Cuervo.

Finalmente, Andrés Lillini envió una última bala y habló con la familia de Obed Vargas para explicarles las razones por las cuales era considerado; tiempo después, el mediocampista se decantó por el Tri:

Hablé con su papá, su mamá, su hermano que también juega mientras Obed estaba concentrado. Les fui a explicar que lo quería, que era una decisión completamente mía. Hablo con Obed después del Mundial (categorías inferiores), intercambiamos cosas y me dijo que iba a ser el one time switch para jugar para México”.

Obed Vargas y Gilberto Mora podrían ser los futbolistas que disputaron el Mundial sub 20 con México y, un año después, la justa veraniega con el Tri mayor. Mexsport

La actualidad de Obed Vargas es oro puro para comandar una nueva generación en la que relucen nombres y apellidos como el de Gilberto Mora, por lo que el actual futbolista del Atlético de Madrid intentará seguir mostrando sus dotes para hacer dudar al Cholo Simeone y mantenerse con los Colchoneros de cara a la siguiente temporada, donde volverán a disputar cada uno de los torneos posibles.

BFG