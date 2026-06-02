Al ritmo del mariachi; Sudáfrica arriba a Pachuca para el debut ante México

El primer rival de México en el Mundial 2026, Sudáfrica, ya se encuentra en su hotel de concentración en Pachuca, esto después de algunos contratiempos en los visados y un largo viaje de más de 20 horas, que incluyeron un traslado en carretera para llegar a la capital del estado de Hidalgo.

Tras superar los contratiempos administrativos relacionados con las visas de tránsito norteamericanas, el contingente africano aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) durante las primeras horas de este martes.

La llegada de los denominados Bafana Bafana quedó registrada a través de las plataformas digitales de la propia federación, mostrando el desembarque de los futbolistas en la terminal aérea. De forma inmediata, la delegación abordó los autobuses de traslado para dirigirse hacia el estado de Hidalgo, donde fijarán su base de operaciones durante todos los partidos que encararán en el Grupo A.

El trayecto por carretera se realizó bajo un dispositivo de protección coordinado por elementos de las corporaciones locales y efectivos de la Guardia Nacional, quienes escoltaron con diversos vehículos a los seleccionados en su camino al hotel, esto con el objetivo de agilizar su tránsito y permitirles las mayores comodidades posibles.

Reciben a Sudáfrica con mariachi

Mientras que Sudáfrica llegaba a Pachuca, los Tuzos, equipo de la Liga MX, liberaron un video de bienvenida para el equipo africano dado que ellos usarán sus instalaciones en la Universidad del Futbol para preparar todo el Mundial 2026.

Cuando el representativo de Sudáfrica arribó a su hotel fue sorprendido por un grupo de mariachis quienes, desde antes de que las puertas del camión se abrieran, ya entonaban diversas canciones.

El equipo comandado por el director técnico belga Hugo Broos comenzará sus entrenamientos formales en los campos de la Universidad del Futbol.

Sudáfrica hará un entrenamiento a puerta abierta el miércoles, casi una semana antes del partido inaugural del Mundial 2026 que disputará ante México en el Estadio Ciudad de México, una repetición del encuentro de Sudáfrica 2010 cuando ambas selecciones protagonizaron el primer cotejo del torneo.