“La vimos difícil”: Julio Ibáñez tras quedar libre del proceso en Sudáfrica 

Luego de la resolución de este 2 de junio de un juez en Sudáfrica respecto al caso del reportero Julio Ibáñez y su camarógrafo Daniel García de regresarles sus pasaportes, ambos iniciaron el proceso para regresar a México y, a través de un mensaje en redes sociales, contaron un poco de la historia que vivieron los dos últimos meses en el país africano.

Luego de un periodo de dos meses bajo un esquema de restricciones legales, la autoridad judicial en Sudáfrica determinó la entrega de la documentación correspondiente para que el comunicador y su camarógrafo puedan efectuar su retorno a México planeado para este miércoles, según informó Televisa.

El origen del conflicto administrativo aconteció semanas atrás, cuando fuerzas de seguridad local detuvieron a Ibáñez bajo el argumento de haber operado un dron en una zona prohibida. Dicho arresto se propagó de manera inmediata debido a que la intervención de los elementos policiales ocurrió de forma simultánea a una transmisión en vivo que él estaba realizando en una plataforma digital.

Después de semanas de proceso legal, tanto por parte del equipo de la televisora como por la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la celebración de una nueva audiencia programada para este 2 de junio, la corte resolvió dar por concluido el proceso.

Las palabras de Julio Ibáñez tras ser liberado en Sudáfrica

Aún en Sudáfrica, donde fue enviado para cubrir a uno de los tres rivales de México en el Grupo A del próximo Mundial 2026, el reportero Julio Ibáñez se manifestó respecto al término de las investigaciones de la siguiente manera:

“Se terminó la pesadilla, han sido varios meses muy complicados para el buen Danny y para tu seguidor. Creo que hoy es el primer día en el que la vida nos hace justicia”, expresó Ibáñez, quien agradeció a su camarógrafo Daniel García por “ser mi compañero y no desampararme”.

El reportero señaló que en ocasiones hubo momentos de incertidumbre sobre su futuro legal y prometió que contará todas las aventuras de estos dos meses:

La vimos difícil, la vimos difícil, ya se enterarán de un millón de anécdotas que quizá les puedan dar un poco más de risa que en aquellos momentos”.

Ibáñez está considerado para la cobertura del Mundial 2026 con Televisa, tal como lo dijo en días pasados David Faitelson al momento de que criticó a Sudáfrica.