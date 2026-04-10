Nuevo movimiento en la TV deportiva; Gustavo Mendoza iría a ESPN

Los movimientos en las televisoras siguen dándose de cara al Mundial 2026. Hace unos días, el comunicador Gustavo Mendoza no renovó su contrato, por lo que dejó Fox Sports y, al parecer, ya tiene nuevo equipo de trabajo.

Según Juan Pablo Fernández, el periodista deportivo Gustavo Mendoza estará pronto en las filas de ESPN.

El también analista y conductor era uno de las voces más reconocidas en las transmisiones estelares de su anterior empresa.

“Tras casi 19 años de trayectoria inolvidable, ha llegado el momento de decir adiós a la que fue mi casa. Con sentimientos encontrados, cierro un ciclo en el lugar que me abrió las puertas y me permitió abrir una etapa de consolidación profesional maravillosa”, comunicó.

Gustavo Mendoza señaló que era momento de hacer una pausa, analizar lo que venía y encontrar el mejor camino para seguir realizando lo que más le gusta.

El periodista deportivo tiene en su historial la cobertura de cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Asimismo, tiene en su historial 4 Copas Oro y 2 Copas América.

Narró más de 1000 partidos y estuvo en programas que marcaron época como Futbol para Todos, Polémica Fox Sports, Fox Sports Radio, Fox Gol y la Última Palabra.