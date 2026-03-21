¡No se vio en TV! Así fue el recibimiento a Pumas para enfrentar al América

La afición de Pumas lo volvió a hacer. Con un mosaico espectacular para el Himno institucional y el recibimiento a su equipo para el Clásico Capitalino ante América, la afición universitaria puso a temblar las tribunas del Estadio Olímpico Universitario.

Con telas y luces, La Rebel le dio la bienvenida a su equipo para una nueva edición del Clásico Capitalino en el que intentarán cumplir con el mote de favoritos y llevarse 3 puntos que los mantengan en los primeros sitios de la tabla de posiciones en la Liga MX.

Fue en la zona de Pebetero donde el gran recibimiento pudo lucir, alzando telas y alentando al equipo de Efraín Juárez que intentará llegar a 23 unidades en el Clausura 2026 para dormir en el 4º peldaño de la tabla y sembrar dudas en América, conjunto que marcha 8º con 17 puntos.

Este momento en el partido no se pudo ver en TV debido al partido entre Monterrey y Chivas, donde Tala Rangel se convirtió en el héroe al atajar un penal que representaba en 3-3 final.

Tras el Clásico Capitalino, la Liga MX vivirá una nueva pausa para la Fecha FIFA, misma en la que México se enfrentará ante Portugal en el Estadio Azteca el sábado 28 de marzo y frente a Bélgica en el Soldier Field de Chicago el martes 31 de marzo.

Pumas busca romper con 1 año sin vencer al América

La última vez que Pumas logró imponerse al América fue el 29 de septiembre de 2024, día en el que Piero Quispe logró anotar el único tanto en el Estadio Ciudad de los Deportes y darle los 3 puntos y el orgullo a los universitarios, quienes celebraron en el mediocampo en conjunto.

A partir de esa fecha, Águilas y Universitarios se han enfrentado en un par de ocasiones en la Liga MX, mismas en las que América impuso condiciones; con una goleada incluida.

Estos son los últimos compromisos en el Clásico Capitalino, mismos que le han sonreído al conjunto dirigido por André Jardine:

América 4-1 Pumas / Apertura 2025 - 27 de septiembre.

Pumas 0-2 América / Clausura 2025 - 22 de febrero.

América 0-1 Pumas / Apertura 2024 - 29 de septiembre.

El Estadio Olímpico Universitario cuenta con una capacidad para 58,445 espectadores. Liga MX

BFG