Espectacular recibimiento para Pumas ante la presencia del 'Kun' Agüero

En el marco de la Jornada 11 del Clausura 2026 de Liga MX, Pumas recibió a Cruz Azul en la cancha del Estadio Olímpico Universitario y, ante la presencia de Sergio Kun Agüro, el conjunto auriazul se lució con el recibimiento a su equipo.

En el partido con más reflectores de la Jornada 11, Pumas y Cruz Azul fueron protagonistas de un compromiso en el que ambos necesitan de los 3 puntos para mantener su mote de favoritos y dar un golpe de autoridad entre los que pelean las primeras posiciones del Clausura 2026.

Previo al arranque del compromiso, y con unas tribunas que presentaban un lleno espectacular, los jugadores de Pumas salieron a cantar el Himno institucional, siendo recibidos por aficionados con fuegos artificiales y bombas de colores auriazules que organizaron la Directiva y La Rebel en conjunto.

Pumas es recibido por La Rebel, quienes organizaron la bienvenida junto con la Directiva auriazul. Mexsport

Jugadores de Pumas cantan el Himno institucional. Mexsport

Afición de Pumas recibe a su equipo previo a enfrentar a Cruz Azul. Mexsport

Las sorpresas no pararon. Ya que Sergio Kun Agüero compartió en redes sociales un video en el Estadio Olímpico Universitario, disfrutando desde la zona de Palomar el compromiso y viviendo el ambiente de uno de los partidos con más pasión de los últimos años en la Liga MX.

Kun Agüero durante el partido de Pumas Vs Cruz Azul en Liga MX. Captura de pantalla

Con mensaje de Orgullo azul y oro que lucía desde las tribunas y las redes en color morado en honor al Día Internacional de la Mujer que se conmemoró el pasado 8 de marzo, Pumas dejó mensajes contundentes de cara a uno de los partidos más trascendentales de la Fase Regular.

El Estadio Olímpico Universitario luce redes en color morado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Mexsport

En caso de sumar puntos, Cruz Azul se mantendrá como el líder del Clausura 2026, mientras que si Pumas sale con las tres unidades del duelo entre capitalinos, los del Pedregal podrán dormir en el cuarto sitio de la Liga MX.

BFG