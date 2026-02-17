"No me gustaron las formas": Nico Ibáñez rompe el silencio sobre su amarga salida de Tigres

Nicolás Ibáñez tuvo la oportunidad de desahogarse sobre los difíciles días que vivió antes de ser mandado a Cruz Azul procedente de Tigres. En el delantero argentino naturalizado mexicano no hay resentimiento por la forma como dejó la Sultana del Norte, sin embargo, reconoce que no le gustó la forma como la directiva felina lo trato al final de su etapa con el equipo de la Liga MX.

Ibáñez reconoció en entrevista con el periodista Adrián Esparza Oteo que haber sido mandado con el equipo filial sub 21 días antes de concretarse su traspaso a La Máquina fue algo que le dolió. Sobre su rendimiento en general con los felinos, con los que jugó tres años después de haber sido un destacado ariete con el Atlético San Luis, dice que tal vez lo que le faltó fue un sistema y las oportunidades para rendir mejor.

Quizá nunca me llegué a acomodar como me hubiese gustado, nada más eso”, dijo Ibáñez en entrevista durante el día que Cruz Azul hizo su presentación como delantero celeste.

Dolido no, no me gustó mucho, pero eso (su salida) se lo tienes que preguntar a la directiva del por qué, no me lo dijeron a mi tampoco, ellos deben saber bien el por qué".

Ibáñez cayó con el pie derecho con La Máquina, con la que debutó la semana pasada en el juego de Concachampions ante el Vancouver Football Club, en el que colaboró con su primera diana en la goleada de 5-0. El fin de semana tuvo la fortuna de medirse justamente ante los Tigres, y marcó el segundo de los goles celestes, en un nuevo triunfo de 2-1.

No hubo una comunicación como me hubiese gustado a la hora de decirme las cosas... Injusticia no, pero no me gustaron las formas en cómo se manejaron, simplemente eso".

El nuevo delantero celeste tendrá la oportunidad de mejorar con su nuevo equipo el rendimiento que tuvo en el último torneo con Tigres, con los que apenas marcó cuatro dianas en el torneo Apertura. En 142 encuentros con los felinos, tuvo 31 goles y 10 asistencias.