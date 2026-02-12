Nico Ibáñez se estrena y Cruz Azul termina su obra ante el Vancouver
En su primer partido oficial con La Máquina, el delantero naturalizado mexicano se estrenó en la Concachampions; Luka Romero anotó un triplete
Hay errores que se pagan caro y los Tigres ya empezaron a notarlo.
Nicolás Ibáñez se vistió de azul y en su primera noche como jugador de Cruz Azul, dejó huella con un gol incluido en la goleada 5-0 (8-0 global) ante el Vancouver. En la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, La Máquina no sólo avanzó; también presentó a su nuevo verdugo del futbol mexicano.
El argentino naturalizado mexicano apareció al minuto 74’, con un olfato intacto y determinación en el área, para marcar el quinto tanto de una noche que fue celeste de principio a fin. Un estreno que no es casualidad. Ibáñez es un delantero probado, rentable, con capítulos productivos en el futbol mexicano desde San Luis hasta Pachuca. En Tigres no fue valorado y Cruz Azul, apostó por él.
La Máquina se comportó como un equipo maduro y ambicioso. Fue intenso cuando tuvo que serlo y elegante cuando el partido lo permitió. Luka Romero encabezó la exhibición con un triplete al minuto 37’, 45+1’ y 62’, firmando su mejor actuación reciente y disipando dudas. En menos de un tiempo, la eliminatoria ya estaba sentenciada.
Con la serie definida, Nicolás Larcamón dio paso a juventud y esperanza: minutos para Omar Chagoya, Amaury García y Amaury Morales, además del regreso a la titularidad de Andrés Montaño tras ocho meses fuera por lesión de ligamento cruzado y menisco. Jorge Rodarte también se sumó a la fiesta con un cabezazo al 68’.
Cruz Azul avanzó con autoridad y ahora enfrentará a los Rayados de Monterrey en la siguiente ronda. Antes, en Liga MX, chocará ante Tigres. Y si Ibáñez vuelve a encontrarse con su exequipo, la historia podría tener un sabor incómodo para quienes lo dejaron ir.