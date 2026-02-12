Nico Ibáñez se estrena y Cruz Azul termina su obra ante el Vancouver

Hay errores que se pagan caro y los Tigres ya empezaron a notarlo.

Nicolás Ibáñez se vistió de azul y en su primera noche como jugador de Cruz Azul, dejó huella con un gol incluido en la goleada 5-0 (8-0 global) ante el Vancouver. En la primera ronda de la Concacaf Champions Cup, La Máquina no sólo avanzó; también presentó a su nuevo verdugo del futbol mexicano.

El argentino naturalizado mexicano apareció al minuto 74’, con un olfato intacto y determinación en el área, para marcar el quinto tanto de una noche que fue celeste de principio a fin. Un estreno que no es casualidad. Ibáñez es un delantero probado, rentable, con capítulos productivos en el futbol mexicano desde San Luis hasta Pachuca. En Tigres no fue valorado y Cruz Azul, apostó por él.

La Máquina se comportó como un equipo maduro y ambicioso. Fue intenso cuando tuvo que serlo y elegante cuando el partido lo permitió. Luka Romero encabezó la exhibición con un triplete al minuto 37’, 45+1’ y 62’, firmando su mejor actuación reciente y disipando dudas. En menos de un tiempo, la eliminatoria ya estaba sentenciada.

Luka Romero lideró la goleada de Cruz Azul en la Concachampions. Mexsport

Con la serie definida, Nicolás Larcamón dio paso a juventud y esperanza: minutos para Omar Chagoya, Amaury García y Amaury Morales, además del regreso a la titularidad de Andrés Montaño tras ocho meses fuera por lesión de ligamento cruzado y menisco. Jorge Rodarte también se sumó a la fiesta con un cabezazo al 68’.

Cruz Azul avanzó con autoridad y ahora enfrentará a los Rayados de Monterrey en la siguiente ronda. Antes, en Liga MX, chocará ante Tigres. Y si Ibáñez vuelve a encontrarse con su exequipo, la historia podría tener un sabor incómodo para quienes lo dejaron ir.