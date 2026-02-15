Nicolás Ibáñez da triunfo y subliderato a Cruz Azul ante Tigres

Derrotando 2-1 a Tigres con gol de Nicolás Ibáñez, Cruz Azul sumó 3 puntos más que los coloca como sublíderes del Clausura 2026 de la Liga MX; autogol de Joaquim y tanto de Ángel Correa sazonaron el partido correspondiente a la Jornada 6.

En un atractivo partido desde la cancha del Estadio Cuauhtémoc, cementeros y felinos buscaron proponer desde el principio, con polémica arbitral por una posible expulsión del Búfalo Aguirre en el minuto 3, la falla de Nicolás Ibáñez y las intervenciones en cada portería para mantener el 0-0.

El ritmo fue bajando conforme se acercaba el medio tiempo y las revoluciones generaron que el marcador no se moviera, sin embargo, las emociones estaban por llegar.

Cruz Azul 1-0 Tigres

Fue en el minuto 55 cuando Carlos Rodríguez buscó un centro al área, donde Joaquim tuvo una pésima comunicación con Nahuel Guzmán, retrasando el balón hacia la portería cuando el portero argentino salió de su arco, alejándolo de su poder e incrustándolo en el fondo de sus propias redes.

Cruz Azul 2-0 Tigres

Prácticamente de inmediato, fue cuando Nicolás Ibáñez cumplió con la ley del ex que tanto se habló en la semana, y el delantero argentino aumentó la ventaja para una Máquina que acariciaba el subliderato en la tabla de posiciones de Liga MX.

Cruz Azul 2-1 Tigres

Nada estaba escrito en la cancha del Estadio Cuauhtémoc y, con Ángel Correa como gran protagonista, el delantero que vive su segundo torneo en la Liga MX fue el encargado de recortar distancias (71') y meter nervio a un compromiso que -pese a los pocos aficionados en la tribuna- vivía sus mejores momentos.

Finalmente, ambos conjuntos fueron al frente en busca de sentenciar, o igualar el partido, dejando acciones en los arcos que levantaron del asiento a los aficionados... pero que se mantuvo con el triunfo final de La Máquina.

Con el resultado, Cruz Azul se coloca sublíder con 13 puntos, mientras que Tigres se estanca en el 7º sitio de la tabla de posiciones de Liga MX con 10 unidades y +4 en la diferencia de goles.

Sus rivales para la Jornada 7 del Clausura 2026

Para la siguiente Jornada de la Liga MX, en una semana donde ninguno de los equipos tendrá actividad internacional, estos son los duelos para cada una de estas escuadras que promete ser protagonista en el Clausura 2026:

Tigres Vs Pachuca / viernes 20 de febrero, 19:00 horas - Estadio Universitario.

Cruz Azul Vs Chivas / sábado 21 de febrero - 21:00 horas - Estadio Cuauhtémoc.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

